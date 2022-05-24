В Херсонской области русский язык получит статус государственного

По словам местных властей, он станет основным для делопроизводства, общения и других важных вопросов. При этом украинский язык запрещать не будут.

В освобождённой в ходе российской "Операции Z" Херсонской области русский язык наравне с украинским получит статус государственного. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории", — приводит его слова РИА "Новости".

Стремоусов добавил, что обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы. Ущемлять права жителей не будут, заверил он и напомнил, что в Херсонской области также проживает большая община крымских татар.