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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 01:21

В Херсонской области русский язык получит статус государственного

По словам местных властей, он станет основным для делопроизводства, общения и других важных вопросов. При этом украинский язык запрещать не будут.

В освобождённой в ходе российской "Операции Z" Херсонской области русский язык наравне с украинским получит статус государственного. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории", — приводит его слова РИА "Новости".

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Стремоусов добавил, что обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы. Ущемлять права жителей не будут, заверил он и напомнил, что в Херсонской области также проживает большая община крымских татар.

"Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной", — подчеркнул Стремоусов.

Херсонская область полностью перейдёт на взаиморасчёты в рублях до конца года
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Ранее Лайф писал, что в конце апреля все российские федеральные телеканалы начали работать в Херсоне. Кроме того, впервые за восемь лет зазвучал российский радиоэфир. А с 23 мая в Херсонской области официально ввели бивалютную зону. Бизнесмены смогут выставлять ценники как в рублях, так и в гривнах, — курс установлен два к одному.

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ТАСС / AP

Иван Косицын
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