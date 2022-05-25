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Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 02:07

Бербок: Россия вынудила Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО

По словам главы МИД ФРГ, прежде это никогда не планировалось. Для альянса Хельсинки и Стокгольм "представляют собой реальную ценность", добавила немецкий министр.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО никогда не планировалось, однако Россия не оставила этим странам другого выбора, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, в регионе Балтийского моря, где Берлин на протяжении десятилетий делал ставку на диалог с Москвой и региональное сотрудничество, наступил поворотный момент в политике безопасности.

"То, что Швеция и Финляндия сейчас сделают шаг в НАТО, никогда не планировалось, но Россия не оставила им другого выбора", — сказала немецкий министр перед отъездом в Кристиансанн (Норвегия) на встречу глав МИД Совета государств Балтийского моря.

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Бербок добавила, что Хельсинки и Стокгольм для Североатлантического альянса "представляют собой реальную ценность". После десятилетий тесного сотрудничества "этот волнующий исторический шаг также означает сближение Северной Европы с точки зрения политики безопасности", сказала она. Бербок заверила, что Германия будет решительно поддерживать Финляндию и Швецию на пути вступления в НАТО.

А Лайф напоминает, что 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. В Кремле в ответ предупредили, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе и чреват последствиями. Против расширения НАТО выступила и Турция: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать да членству Финляндии и Швеции в альянсе.

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ТАСС / DPA / John Macdougall

Иван Косицын
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