Бербок: Россия вынудила Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО

По словам главы МИД ФРГ, прежде это никогда не планировалось. Для альянса Хельсинки и Стокгольм "представляют собой реальную ценность", добавила немецкий министр.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО никогда не планировалось, однако Россия не оставила этим странам другого выбора, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, в регионе Балтийского моря, где Берлин на протяжении десятилетий делал ставку на диалог с Москвой и региональное сотрудничество, наступил поворотный момент в политике безопасности.

"То, что Швеция и Финляндия сейчас сделают шаг в НАТО, никогда не планировалось, но Россия не оставила им другого выбора", — сказала немецкий министр перед отъездом в Кристиансанн (Норвегия) на встречу глав МИД Совета государств Балтийского моря.