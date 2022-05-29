Представитель Эрдогана рассказал об ожиданиях от Финляндии и Швеции после саммита в Анкаре

У турецкого президента подчеркнули, что их не устроят одни лишь заявления стран о "хороших намерениях".

Продолжение диалога между Турцией, Финляндией и Швецией относительно их возможного членства в НАТО будет зависеть от того, какие действия примут страны в ответ на озабоченность Анкары по поводу деятельности террористических организаций в данных государствах. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью газете Hürriyet.

Он отметил, что переговоры между представителями трёх стран, которые прошли в Анкаре 25 мая, были очень открытыми и искренними. Турция представила партнёрам всю имеющуюся информацию и документы, касающиеся деятельности террористических организаций, к которым она относит Рабочую партию Курдистана (РПК), так называемые Сирийские силы национальной самообороны (СНС) и "террористическую организацию фетхуллахистов" (ФЕТО). На что представители Финляндии и Швеции сказали, что они хотят предпринять шаги, направленные на устранение опасений Анкары.

"Однако мы им сказали, что вопрос не может быть решён одними заявлениями о хороших намерениях", — подчеркнул Калын.