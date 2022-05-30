ВС РФ ударом по заводу "Океан" в Николаеве уничтожили более 15 танков и боевых машин пехоты

Также в районе Новомихайловки в ДНР уничтожен склад боеприпасов и 46 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Вооружённые силы РФ нанесли удар по территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, уничтожив украинскую военную технику. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в городе Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра", — рассказал он.

Также в районе Новомихайловки в ДНР уничтожены: склад боеприпасов, четыре установки системы БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и военной техники ВСУ.