ВС РФ ударом по заводу "Океан" в Николаеве уничтожили более 15 танков и боевых машин пехоты
Также в районе Новомихайловки в ДНР уничтожен склад боеприпасов и 46 единиц вооружения и военной техники ВСУ.
Вооружённые силы РФ нанесли удар по территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, уничтожив украинскую военную технику. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в городе Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра", — рассказал он.
Также в районе Новомихайловки в ДНР уничтожены: склад боеприпасов, четыре установки системы БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и военной техники ВСУ.
А ранее Лайф сообщал, что средства ПВО России сбили украинский штурмовик Су-25 в Днепропетровской области. Также четыре беспилотника уничтожены в районах населённых пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка и Нижняя Крынка.