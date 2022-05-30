ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 мая 2022, 08:04
29166

ВС РФ ударом по заводу "Океан" в Николаеве уничтожили более 15 танков и боевых машин пехоты

Также в районе Новомихайловки в ДНР уничтожен склад боеприпасов и 46 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Вооружённые силы РФ нанесли удар по территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, уничтожив украинскую военную технику. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в городе Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра", — рассказал он.

Также в районе Новомихайловки в ДНР уничтожены: склад боеприпасов, четыре установки системы БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Минобороны показало удары Су-25 ракетами "Тулумбас" по позициям и технике ВСУ
Минобороны показало удары Су-25 ракетами "Тулумбас" по позициям и технике ВСУ

А ранее Лайф сообщал, что средства ПВО России сбили украинский штурмовик Су-25 в Днепропетровской области. Также четыре беспилотника уничтожены в районах населённых пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка и Нижняя Крынка.


BannerImage

Wikipedia

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar