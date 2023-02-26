10 кадров, в которых можно увидеть целые истории, если присмотреться
Иногда, чтобы рассказать историю, которая возьмёт за живое, достаточно нескольких слов. Пример Хемингуэя тому доказательство. Но есть ещё более лаконичные варианты — хватает одного фото.
"Моя любимая фотография папы. Он ставил камеру на таймер", — LovelySweet1789.
Фото © Reddit / LovelySweet1789
Эта девушка взяла 20-летнего кота из приюта, потому что не хотела, чтобы конец жизни он провёл в клетке в одиночестве. Его реакция говорит сама за себя.
Фото © Twitter / lorenzothecat
"Утренняя прогулка не задалась", — TheRoyalDon.
Фото © Reddit / TheRoyalDon
Гордость во взгляде матери — это надо видеть.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mark Bonnie Salado Wata
"С тех пор, как моя племянница посмотрела "Историю игрушек", выходя из детской, всегда говорит: "Я ухожу!", а потом подглядывает за реакцией кукол", — finestjun.
Фото © Reddit / finestjun
Владелец компании решил перестать платить водителям. Поэтому один из них припарковал грузовик прямо на Ferrari начальника и просто оставил его там.
Фото © Reddit / FantasyFlyer3
"Мне пришлось спилить дерево во дворе, и теперь я чувствую себя просто ужасно", — wer190.
Фото © Reddit / wer190
"Папа купил кактус, чтобы отбить у Мингуса привычку залезать на подоконник", — mristre.
Фото © Reddit / mristre
"Хотя бы из-за людей с ограниченными возможностями нельзя оставлять тележки на парковках магазинов", — SchuminWeb.
Фото © Reddit / SchuminWeb
"История о том, как я потерял очки", — YourMomsNext.
Фото © Reddit / YourMomsNext
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Reddit / LovelySweet1789