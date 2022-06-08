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Опубликовано 8 июня 2022, 19:35
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RT выпустил клип совместно с военкором Акимом Апачевым и певицей Дарьей Фрей

Команда RT совместно с военным корреспондентом Акимом Апачевым и певицей Дарьей Фрей выпустила клип на песню "Пливе кача".

Как сообщает RT, идея песни родилась у Апачева в ходе боёв армий России и Донецкой Народной Республики за освобождение Мариуполя и "Азовстали". Её было решено исполнить на украинском языке.

"Украинский — наш трофей, мы забираем этот язык себе", декламирует в песне Аким.

Военкор Апачев написал песню о победе над батальоном "Азов" в Мариуполе
Военкор Апачев написал песню о победе над батальоном "Азов" в Мариуполе

Ранее Лайф рассказывал, что более 1000 хористов со всей РФ исполнили песню "Большая перемена — большая страна" на ВДНХ.

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RT

Артем Порвин
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