RT выпустил клип совместно с военкором Акимом Апачевым и певицей Дарьей Фрей

Команда RT совместно с военным корреспондентом Акимом Апачевым и певицей Дарьей Фрей выпустила клип на песню "Пливе кача".

Как сообщает RT, идея песни родилась у Апачева в ходе боёв армий России и Донецкой Народной Республики за освобождение Мариуполя и "Азовстали". Её было решено исполнить на украинском языке.

"Украинский — наш трофей, мы забираем этот язык себе", — декламирует в песне Аким.