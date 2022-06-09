Путин проинформирует президента Туркмении о ходе "Операции Z"

Президент России Владимир Путин проинформирует главу Туркмении Сердара Бердымухамедова о ходе специальной военной "Операции Z" на Украине во время его первого визита в Москву в качестве главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я думаю, что наверняка президент [России] проинформирует своего коллегу из Туркменистана о ходе специальной военной операции", — сказал он журналистам.