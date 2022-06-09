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Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 11:07

Путин проинформирует президента Туркмении о ходе "Операции Z"

Президент России Владимир Путин проинформирует главу Туркмении Сердара Бердымухамедова о ходе специальной военной "Операции Z" на Украине во время его первого визита в Москву в качестве главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я думаю, что наверняка президент [России] проинформирует своего коллегу из Туркменистана о ходе специальной военной операции", — сказал он журналистам.

Кроме того, по итогам переговоров Путина и Бердымухамедова планируется выступление президентов перед журналистами с заявлениями, но без вопросов, добавил представитель Кремля.

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Как уже писал Лайф, 10 июня Путин впервые примет в Москве нового главу Туркмении. Сын предыдущего главы Сердар Бердымухамедов победил на выборах в марте с 72,97 процента голосов. Путин лично поздравил его, пожелав успехов на этом ответственном посту.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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