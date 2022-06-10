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Регион
Опубликовано 10 июня 2022, 15:24

Столтенберг планирует посетить Финляндию и Швецию 12 и 13 июня

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг планирует посетить Финляндию и Швецию 12 и 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

В воскресенье генсек встретится с президентом Финляндии и главой Министерства иностранных дел. А в понедельник он прилетит в Швейцарию, где у него состоятся переговоры с премьер-министром страны. По итогам обеих встреч Столтенберг проведёт пресс-конференции.

Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин, где должен был встретиться с Шольцем
Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин, где должен был встретиться с Шольцем

Ранее Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить требование Турции для вступления в НАТО. Однако позже газета Yeni Şafak сообщила, что Анкара поставила Стокгольму и Хельсинки не одно, а десять условий. Кроме того, турецкие власти попросили Финляндию и Швецию делиться с ними разведданными и предложили снять ограничения оборонной промышленности против Анкары.

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Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Александра Васильева
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