Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг планирует посетить Финляндию и Швецию 12 и 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

В воскресенье генсек встретится с президентом Финляндии и главой Министерства иностранных дел. А в понедельник он прилетит в Швейцарию, где у него состоятся переговоры с премьер-министром страны. По итогам обеих встреч Столтенберг проведёт пресс-конференции.