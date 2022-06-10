Столтенберг планирует посетить Финляндию и Швецию 12 и 13 июня
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг планирует посетить Финляндию и Швецию 12 и 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.
В воскресенье генсек встретится с президентом Финляндии и главой Министерства иностранных дел. А в понедельник он прилетит в Швейцарию, где у него состоятся переговоры с премьер-министром страны. По итогам обеих встреч Столтенберг проведёт пресс-конференции.
Ранее Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить требование Турции для вступления в НАТО. Однако позже газета Yeni Şafak сообщила, что Анкара поставила Стокгольму и Хельсинки не одно, а десять условий. Кроме того, турецкие власти попросили Финляндию и Швецию делиться с ними разведданными и предложили снять ограничения оборонной промышленности против Анкары.