Политолог не поверил в шоу о предотвращении теракта против руководства Украины

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Лайфом назвал фейком заявление МВД Незалежной о предотвращении теракта против украинских властей. Его в браваде министерства смутило полное отсутствие фактов.

Это вполне может быть обыкновенная провокация, отметил Жарихин. По его словам, на Украине "любят фейки" и с удовольствием их используют. Причём этот ничем не отличается от других. Политолог указал, что в данном случае практически нет никаких подробностей, в том числе и информации о задержанных.

"Против кого? Задержали, не задержали? Какая это была группа? С каким оружием их поймали? Или не поймали? Слишком много общих слов, что даёт возможность предполагать, что это очередной фейк", — считает эксперт.

Собеседник Лайфа также не исключил, что этот вброс был сделан для того, чтобы показать, что украинское МВД не спит, а постоянно бдит, работает и предотвращает теракты. Причём, по мнению Жарихина, данное шоу было разыграно не только для окружающего мира, но в первую очередь и для начальства.