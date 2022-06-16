Пасечник: Бойцы ЛНР брали Рубежное почти врукопашную

Силы Народной милиции ЛНР заходили в Рубежное почти врукопашную, чтобы освободить город от украинских военных, но при этом сохранить жизнь мирных граждан. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума.

"Было очень сложно. Мы заходили в Рубежное, как говорится, врукопашную. Поэтому очень сложно. В каждом отдельном случае мы ищем варианты решения проблемы: как сделать так, чтобы территорию освободить при минимальном нанесении ущерба и вреда здоровью и жизни граждан", — сказал корреспонденту ТАСС глава республики.