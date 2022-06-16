ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 10:04

Пасечник: Бойцы ЛНР брали Рубежное почти врукопашную

Силы Народной милиции ЛНР заходили в Рубежное почти врукопашную, чтобы освободить город от украинских военных, но при этом сохранить жизнь мирных граждан. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума.

"Было очень сложно. Мы заходили в Рубежное, как говорится, врукопашную. Поэтому очень сложно. В каждом отдельном случае мы ищем варианты решения проблемы: как сделать так, чтобы территорию освободить при минимальном нанесении ущерба и вреда здоровью и жизни граждан", — сказал корреспонденту ТАСС глава республики.

Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один для ВСУ
Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один для ВСУ

Ранее в Совфеде заявили о нарастающих темпах сдачи Киевом подконтрольных территорий. По словам сенатора Виктора Бондарева, сколько бы западные страны ни накачивали ВСУ и нацбатальоны оружием, исход их противостояния с Российской армией предрешён и это понимают во всём мире.

BannerImage

Telegram / "Луганскинформцентр"

Александра Васильева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Леонид Пасечник
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar