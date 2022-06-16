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Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 11:22

Рождённых в Запорожье после 24 февраля детей могут автоматически принять в гражданство РФ

Дети, которые родились на территории освобождённой Запорожской области после 24 февраля этого года, могут претендовать на автоматическое получение российского гражданства. Об этом сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Претендовать на получение гражданства [РФ] смогут дети, родившиеся после 24 февраля", — рассказал Рогов ТАСС.

Ранее аналогичное решение приняли власти Херсонской области: рождённые после 24 февраля на территории региона получат российское подданство автоматически. Более того, дети-сироты области также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации.

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Unsplash

Оксана Попова
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