За силовое противостояние России на Украине кроме её жителей заплатят в первую очередь Польша, а за ней — США и Великобритания. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, сегодня боевые действия ведутся уже не только между Россией и Украиной. Причастными он назвал США, Великобританию и другие страны, наёмники из которых вступили в ВСУ. Однако первый урок, как утверждает эксперт, получит Польша, откуда, в частности, в Павлодар прибыло 1,5 тысячи бойцов.

Эксперт подчеркнул, что любое поставляемое Западом оружие Незалежной обязательно попадёт в руки к российским военным, которые освоят его и найдут для них методы применения.

"То, как эффективно наносятся удары по складам с артиллерийским вооружением американского производства, подтверждает, что Россия может выявлять такого рода цели, наводить на них высокоточное оружие и уничтожать их. Тогда США поймут, что не надо поднимать вопрос о силовом противостоянии с Россией, потому что оно может дорого стоить", — заключил Евсеев.