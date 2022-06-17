Названы страны, которые дорого заплатят за бои против ВС России на Украине
Эксперт Евсеев рассказал, кто после Польши дорого заплатит за бои против ВС России на Украине
За силовое противостояние России на Украине кроме её жителей заплатят в первую очередь Польша, а за ней — США и Великобритания. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
По его словам, сегодня боевые действия ведутся уже не только между Россией и Украиной. Причастными он назвал США, Великобританию и другие страны, наёмники из которых вступили в ВСУ. Однако первый урок, как утверждает эксперт, получит Польша, откуда, в частности, в Павлодар прибыло 1,5 тысячи бойцов.
Эксперт подчеркнул, что любое поставляемое Западом оружие Незалежной обязательно попадёт в руки к российским военным, которые освоят его и найдут для них методы применения.
"То, как эффективно наносятся удары по складам с артиллерийским вооружением американского производства, подтверждает, что Россия может выявлять такого рода цели, наводить на них высокоточное оружие и уничтожать их. Тогда США поймут, что не надо поднимать вопрос о силовом противостоянии с Россией, потому что оно может дорого стоить", — заключил Евсеев.
Ранее Минобороны РФ раскрыло подробную статистику по иностранным наёмникам в рядах ВСУ. Польша является лидером по их числу.
ТАСС / Владимир Гердо