Какие сигналы получает Зеленский и что готовят Приднестровью Политолог Дмитрий Родионов — о том, зачем Зеленский собрался ударить по ПМР и кто откроет второй фронт против России — Кишинёв или Бухарест. 6779 6779 Обложка © Shutterstock

Зачем Зеленскому нужен удар по ПМР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровской Молдавской Республики. — Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будут, я считаю, что это глобальная ошибка, — ответил он на вопрос об угрозе со стороны Приднестровья в ходе совместной пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду в Киеве.

По словам Зеленского, выходит, что угроза со стороны Тирасполя якобы вовсе не гипотетическая, Киев якобы получает "те или иные" неприятные сигналы. — Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощёчина, а мы ответим ударом, — подчеркнул Зеленский.

Если рассматривать всё это сквозь призму мифа о "российской агрессии", всё становится логично, ведь там, на берегах Днестра, стоят российские миротворцы, которые могут в любой момент якобы открыть Украине второй фронт.

Тот факт, что РМК в Приднестровье — это "полтора батальона на трёх бэтээрах", вооружённые исключительно стрелковым оружием, которые едва ли способны выдержать бой с серьёзной межвидовой военной группировкой, коей пока ещё являются ВСУ, никого смущать не должен. Киеву очевидно: российские военные готовы драться зубами и ногтями против значительно их превосходящих числом и лучше вооружённых ВСУ. Это вполне вписывается в рамки бандеровской мифологии.

Одна загвоздка: в реальности на Банковой хорошо понимают, что никакие миротворцы Украину не атакуют. А значит, нужно спровоцировать конфликт на границе, который заставит миротворцев вступить в бой. Дальше уже, как говорится, дело техники, в том числе тяжёлой.

Вообще-то, Украине устраивать провокации против Приднестровья не привыкать. В конце апреля неизвестные обстреляли из гранатомётов здание МГБ в Тирасполе, после чего были осуществлены взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день атаке подверглись вышки связи в посёлке Маяк, транслировавшие российское радио. Как заявили власти республики, следы этих терактов ведут на Украину.

Надо понимать, что всё это была некая разведка боем, рекогносцировка, проверка реакции. Возможно, попытка оттянуть внимание от собственно происходящего на Украине. Никакой цели нанесения практического вреда эти теракты, очевидно, не несли. Иными словами, это были цветочки. Ягодки могут быть куда серьёзнее.

Повод для вторжения

Если гипотетически ставить цель спровоцировать ситуацию, позволяющую осуществить вторжение в республику, можно подорвать склады в Колбасне, которые охраняют наши военные. Или осуществить теракт против миротворцев, стоящих на блокпосту, заставив их применить оружие, сделать так, чтобы хотя бы один снаряд или пуля прилетела на украинскую сторону, в чём они сразу же обвинят Россию. Вот и повод для вторжения.

Возникает логичный вопрос: а ничего, что Киев признаёт Приднестровье территорией Молдовы? Ведь пересечение границы с ним будет нападением на Молдову! Ведь Зеленский говорит об этом в присутствии Санду, а та и бровью не ведёт. И сам Зеленский говорит о том, что поднимал этот вопрос с ней. Значит, они могут договориться (или уже договорились) о проведении совместной спецоперации на территории ПМР, которая вестись будет, разумеется, руками ВСУ, ибо собственная молдавская армия уступает приднестровской.

Зачем Киеву второй фронт

Можно не сомневаться, что такой сценарий существует и он одобрен за океаном. В последнее время по мере продвижения ВС РФ на Украине всё больше разговоров о втором фронте. Сегодня таковым многие называют Прибалтику, где Россия получила частичную блокаду Калининградской области, и это, конечно, тоже потенциальная горячая точка. Как и Приднестровье, которое таковой является уже 30 лет и не превращается из потенциальной в реальную исключительно силами наших миротворцев.

Надо отметить, что помимо провокации, имеющей целью легитимизировать так называемую спецоперацию Киева и Кишинёва, а по факту — украинское вторжение, есть и другие сценарии разморозки Приднестровья. Например, когда, закончив свои дела в Донбассе, Российская армия пойдёт на запад, отступающие силы ВСУ могут попытаться уйти в Молдову через Приднестровье или попытаются поживиться боеприпасами на складе в Колбасне.

Главный фактор, который сдерживает Киев до сих пор, — это реакция России, которая в случае атаки на своих миротворцев на Днестре может резко ускорить создание коридора в Приднестровье и захват Одессы. Когда этот сценарий и так начнёт воплощаться и Украине будет уже совершенно нечего терять, они вполне могут предпринять атаку на непризнанную республику.

Наконец, есть и третий сценарий угрозы Приднестровью — с участием Румынии. Отделение Приднестровья и вооружённый конфликт 30 лет назад начались как раз с декларируемого Кишинёвом желания присоединиться к Румынии. На левом берегу Днестра это сочли совершенно неприемлемым. После войны эта тема в Молдавии немного затихала и вот спустя 30 лет всплывает вновь. Впервые за все прошедшие годы сценарий "аншлюса" вновь обрёл вполне реалистичные черты: у власти в Молдове граждане Румынии (президент, глава правительства, службы безопасности и информации, спикер парламента и часть депутатов), которые своих прорумынских настроений не скрывают.

"Аншлюс"

Сегодня вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску ответил на слухи о возможном объединении страны с Румынией, назвав их спекуляцией. Но ведь дыма без огня не бывает: если глава МИД вынужден что-то опровергать, значит, об этом ведутся самые серьёзные разговоры. И ничего, что, согласно опросам, большинство молдаван против. Их мнение никто не спросит, как и 30 лет назад. И тем более никто не спросит у Приднестровья.

Очевидно, сторонники "унири" (объединения с Румынией) много лет ждали удобного момента, и вот он наступил: на фоне российской спецоперации на Украине, получения Молдовой статуса кандидата в члены ЕС, что открывает ей множество возможностей, в том числе финансирования — и далеко не только на мирные цели. Кишинёв недавно уже просил Запад о поставках летального оружия. Зачем оно "мирной и нейтральной стране", догадаться нетрудно.

Если слухи о подготовке "аншлюса" всё же верны, нужно понимать, что для полноценного присоединения к стране НАТО и ЕС Кишинёву нужно решить территориальную проблему. Возможно, что при помощи той же румынской армии. В прошлом месяце в Молдове был принят закон, разрешающий иностранным силам безопасности охранять госграницу страны, что означает допуск румынских силовиков на территорию республики. И в теории — на границу с Украиной, которая по факту является границей непризнанного Приднестровья. То есть в зону конфликта со всеми вытекающими.

Украина, даже если она не будет вмешиваться (а слова Зеленского явно говорят о другом), остаётся преградой, мешающей России защитить своих в Приднестровье. И, вероятно, её придётся устранять. Чем ближе союзные силы будут продвигаться к западным границам Украины, тем меньше у Запада будет оставаться пространства для манёвра, а значит, тем больше будет стимулов открывать второй (а может, и третий, и четвёртый) фронт. В любом случае в Киеве должны понимать, что попытка ударить по Приднестровью резко ускорит потерю Николаева и Одессы. Проблема в том, что они это и сами понимают, как и то, что в какой-то момент им просто уже совершенно нечего будет терять…

Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Massimo Valicchia / NurPhoto Почему войну в Приднестровье проанонсировал ещё в мае папа римский? 0 Потому что разведка Ватикана — одна из ключевых в мире. Он считает, что скрывать уже нечего. Он раскрыл чужие планы.

Авторы Дмитрий Родионов