Дума одобрила законопроект, признающий госизменой переход к противнику в ходе конфликта
Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника во время военного конфликта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Документ дополнит статью 275 УК РФ новым составом преступления — "переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта, военных действий или иных действий... участие в которых принимает РФ". Наказание за это — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
Тайное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет караться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до одного миллиона рублей. Также вводится уголовная статья о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацизма и экстремистских организаций (до четырёх лет колонии). В настоящее время за демонстрацию такой символики предусмотрена лишь административная ответственность.
Вместе с тем вводится уголовная статья о нарушении требований по защите гостайны. В качестве нарушения будет признаваться выезд человека, имеющего доступ к гостайне, за рубеж, а также передачу в иностранные государства данных, содержащих гостайну. Максимальное наказание по статье — семь лет колонии.
Напомним, что соответствующий законопроект был внесён группой депутатов и сенаторов в Госдуму ещё 25 мая. В первом чтении документ был принят 27 июня, во втором чтении его одобрили 5 июля.
Сайт Госдумы