Дума одобрила законопроект, признающий госизменой переход к противнику в ходе конфликта

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника во время военного конфликта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ дополнит статью 275 УК РФ новым составом преступления — "переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта, военных действий или иных действий... участие в которых принимает РФ". Наказание за это — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Тайное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет караться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до одного миллиона рублей. Также вводится уголовная статья о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацизма и экстремистских организаций (до четырёх лет колонии). В настоящее время за демонстрацию такой символики предусмотрена лишь административная ответственность.