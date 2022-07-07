Задержанный в Херсоне украинский силовик Ростецкий подтвердил, что подчинялся Зеленскому

Украинский силовик Виталий Ростецкий, которого задержали в Херсоне за подготовку терактов, подтвердил, что подчинялся президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал на допросе, с которым ознакомилось РИА "Новости".

"Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому. Я спросил у него: "Как это, когда Зеленский отдаёт приказ на уничтожение мирных граждан?", но внятного ответа не получил", — отметил силовик.

Ростецкий являлся сотрудником Сил специальных операций Украины и командиром разведывательно-диверсионной группы, членами которой были два сотрудника ССО. Они находились в Херсоне под видом местных жителей и завербовали трёх гражданских. По словам силовика, его группа была под контролем центра Сил специальных операций в городе Бровары Киевской области.