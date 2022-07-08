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Опубликовано 8 июля 2022, 18:55

Киев приказал провести "карательные рейды" в Николаеве, чтобы найти пророссийских граждан

Минобороны РФ: Киев приказал расправиться над пророссийскими гражданами в Николаеве

Киевские власти приказали провести карательные рейды в Николаеве для расправы над пророссийскими гражданами. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима", — сказал он.

Мизинцев добавил, что для выполнения этой задачи из Киева, Одессы и Львова в Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 силовиков националистического батальона "Цунами".

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Ранее Лайф рассказывал, что ООН обеспокоены арестами и исчезновениями украинцев, поддерживающих Россию. Верховный комиссар отметил, что у организации есть опасения, что такие задержания были проведены не в соответствии с международными обязательствами Незалежной в области соблюдения прав человека.

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ТАСС

Никита Осипов
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