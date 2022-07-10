Больница повреждена в Херсоне в результате обстрела ВСУ

10 июля украинские формирования нанесли ракетный удар по населённому пункту Херсон. В результате повреждена городская клиническая больница, сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД по Херсонской области.

"В результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила Городская клиническая больница им. Е.Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1", — говорится в сообщении.