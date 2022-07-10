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Опубликовано 10 июля 2022, 12:53

Больница повреждена в Херсоне в результате обстрела ВСУ

10 июля украинские формирования нанесли ракетный удар по населённому пункту Херсон. В результате повреждена городская клиническая больница, сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД по Херсонской области.

"В результате сегодняшних ракетных ударов по Херсону со стороны украинских формирований повреждения получила Городская клиническая больница им. Е.Е. Карабелеша на проспекте Ушакова, 22/1", говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Центр славянской культуры в Донецке. В пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали, что прямым попаданием снаряда был разрушен холл учреждения.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ольга Пасынкова
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