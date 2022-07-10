Швеция подготовила список из десяти членов РПК для экстрадиции в Турцию

Швеция подготовила список из десяти членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых экстрадируют в Турцию согласно подписанному в Мадриде меморандуму по безопасности, разблокировавшему начало переговоров о присоединении Стокгольма и Хельсинки к НАТО.

"Процесс относительно соглашения, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией, продолжается. Всё внимание было приковано к ответам Швеции на запросы Турции об экстрадиции. Сообщается, что Швеция подготовила список из десяти членов РПК, подлежащих экстрадиции", — сообщил телеканал TRT Haber.