Швеция подготовила список из десяти членов РПК для экстрадиции в Турцию
Швеция подготовила список из десяти членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых экстрадируют в Турцию согласно подписанному в Мадриде меморандуму по безопасности, разблокировавшему начало переговоров о присоединении Стокгольма и Хельсинки к НАТО.
"Процесс относительно соглашения, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией, продолжается. Всё внимание было приковано к ответам Швеции на запросы Турции об экстрадиции. Сообщается, что Швеция подготовила список из десяти членов РПК, подлежащих экстрадиции", — сообщил телеканал TRT Haber.
Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако Турция поставила десять условий для снятия вето против этого, в числе которых поддержка в её борьбе с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). 28 июня делегации Анкары, Швеции и Финляндии подписали совместный меморандум, согласно которому Турция даёт добро на их вступление в НАТО. Взамен Хельсинки и Стокгольм обязались выполнить её условия.
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