Под Донецком погиб шведский лейтенант

По данным телекомпании, для участия в боевых действиях на Украину отправились несколько сотен шведов, в том числе чтобы вступить в так называемую интернациональную бригаду. Информация эта неофициальная и подтверждения у неё нет, добавили в SVT. Некоторые из добровольцев ранее служили в ВС Швеции и ушли в отставку, чтобы поехать в Незалежную. Другие, нарушив правила, приехали туда, будучи действующими военнослужащими.