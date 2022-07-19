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Опубликовано 19 июля 2022, 17:54

Под Донецком погиб шведский лейтенант

SVT: Бывший военнослужащий ВВС Швеции погиб под Донецком

В ходе боевых действий в районе Донецка погиб лейтенант, ранее служивший в Военно-воздушных силах Швеции в Упсале. Об этом сообщила телекомпания SVT.

"Он приехал сюда пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями", — приводит издание слова источника.

28-летний лейтенант был ранен осколками гранаты в грудь.

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По данным телекомпании, для участия в боевых действиях на Украину отправились несколько сотен шведов, в том числе чтобы вступить в так называемую интернациональную бригаду. Информация эта неофициальная и подтверждения у неё нет, добавили в SVT. Некоторые из добровольцев ранее служили в ВС Швеции и ушли в отставку, чтобы поехать в Незалежную. Другие, нарушив правила, приехали туда, будучи действующими военнослужащими.

Ранее Лайф писал, что Словакия разрешила четырём гражданам страны вступить в ВСУ. Всего на рассмотрение президенту страны было подано десять обращений.

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Сайт вооружённых сил Швеции

Артур Лапсаков
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