Под Донецком погиб шведский лейтенант
SVT: Бывший военнослужащий ВВС Швеции погиб под Донецком
В ходе боевых действий в районе Донецка погиб лейтенант, ранее служивший в Военно-воздушных силах Швеции в Упсале. Об этом сообщила телекомпания SVT.
"Он приехал сюда пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями", — приводит издание слова источника.
28-летний лейтенант был ранен осколками гранаты в грудь.
По данным телекомпании, для участия в боевых действиях на Украину отправились несколько сотен шведов, в том числе чтобы вступить в так называемую интернациональную бригаду. Информация эта неофициальная и подтверждения у неё нет, добавили в SVT. Некоторые из добровольцев ранее служили в ВС Швеции и ушли в отставку, чтобы поехать в Незалежную. Другие, нарушив правила, приехали туда, будучи действующими военнослужащими.
Ранее Лайф писал, что Словакия разрешила четырём гражданам страны вступить в ВСУ. Всего на рассмотрение президенту страны было подано десять обращений.
Сайт вооружённых сил Швеции