В ходе специальной военной "Операции Z" в плен попал ещё один иностранный наёмник. В этот раз удачей не отличился 59-летний гражданин Великобритании Джон Хардинг — ветеран Фолклендской войны 1982 года, участник войны в Сирии на стороне курдов, который последние несколько лет был боевиком-парамедиком в составе полка "Азов".

Британский наёмник Джон Хардинг обратился к премьеру Борису Джонсону. Видео © Telegram / КИМ

В настоящее время оборонявший "Азовсталь" наёмник находится в тюрьме в Донецкой Народной Республике, откуда обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой повлиять на президента РФ, главу ДНР, а также украинского лидера. В камере, где он содержится, двое британцев уже приговорены к расстрелу.

"Жизнь людей зависит от этого. Если вы можете, пожалуйста, помогите. Иначе мне грозит смертная казнь. Моим друзьям грозит смертная казнь", — сказал Хардинг.





Наёмник также обратился с последними словами к своей дочери Кэтрин. Боец не смог сдержать чувств и разрыдался, признав, что должен был проводить с ней больше времени, но почему-то не сделал этого.