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Опубликовано 17 июля 2022, 17:36
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Ещё один британский наёмник попал в плен в ДНР и обратился к Джонсону с мольбами

В ходе специальной военной "Операции Z" в плен попал ещё один иностранный наёмник. В этот раз удачей не отличился 59-летний гражданин Великобритании Джон Хардингветеран Фолклендской войны 1982 года, участник войны в Сирии на стороне курдов, который последние несколько лет был боевиком-парамедиком в составе полка "Азов".

Британский наёмник Джон Хардинг обратился к премьеру Борису Джонсону. Видео © Telegram / КИМ

В настоящее время оборонявший "Азовсталь" наёмник находится в тюрьме в Донецкой Народной Республике, откуда обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой повлиять на президента РФ, главу ДНР, а также украинского лидера. В камере, где он содержится, двое британцев уже приговорены к расстрелу.

"Жизнь людей зависит от этого. Если вы можете, пожалуйста, помогите. Иначе мне грозит смертная казнь. Моим друзьям грозит смертная казнь", — сказал Хардинг.

  • Британский наёмник Джон Хардинг. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
    Британский наёмник Джон Хардинг. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
  • Британский наёмник Джон Хардинг. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
    Британский наёмник Джон Хардинг. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Британский наёмник Джон Хардинг. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

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Наёмник также обратился с последними словами к своей дочери Кэтрин. Боец не смог сдержать чувств и разрыдался, признав, что должен был проводить с ней больше времени, но почему-то не сделал этого.

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Ранее сообщалось, что умер британский наёмник Пол Ури, который с апреля находился в плену в Донецкой Народной Республике. У него диагностировали ряд хронических заболеваний и психологическую подавленность из-за того, что представители и ведомства Великобритании не интересуются его судьбой.

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Telegram / КИМ

Николь Вербер
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