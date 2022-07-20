Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Глава комитета Госдумы Пахомов заявил, что апартаменты не будут приравнены к жилью
Апартаменты не будут приравнены к жилью и не подпадут под действие Жилищного кодекса РФ. Об этом в ходе конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заявил глава Комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов.
"Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не подпадут под действие ЖК", — сказал он.
По словам Пахомова, есть идея предложить вывести апартаменты в отдельную категорию для уменьшения налогов, причём право определять ставки должно быть у регионов. Депутат подчеркнул, что необходимо найти решение по сокращению взимаемых платежей на этот вид недвижимости и уменьшению стоимости коммунальных услуг.
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