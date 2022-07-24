ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 июля 2022, 17:56

Американские конгрессмены предложили отправить на Украину военных советников США

Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц заявил, что на Украину следует отправить военных советников США для помощи в координации поставок оружия. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Единственный способ добиться контроля — направить некоторых советников на Украину для оказания помощи их военным с планированием и материально-техническим обеспечением", — сказал он, отметив, что советники могут быть как гражданскими, так и военными.

В свою очередь, конгрессмен Мики Шеррилл подчеркнула, что на Украине необходим сотрудник, занимающийся вопросами материально-технического обеспечения. Она считает, что советники помогут усилить присутствие в американском посольстве и "посодействуют в других областях". При этом, по словам Уолтца, в США нет желания отправлять американских военных в зону боевых действий.

Военный эксперт объяснил, почему поставки Киеву систем РСЗО не переломят ход СВО
Военный эксперт объяснил, почему поставки Киеву систем РСЗО не переломят ход СВО

Лайф напоминает, что в начале июля Бюро экономической безопасности Украины зафиксировало неоднократную распродажу поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также вооружения. Что же касается реализации продукции военного назначения, то ведомство уже открыло около десяти уголовных дел.

BannerImage

Daniel Löb / picture alliance via Getty Images

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar