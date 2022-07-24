Американские конгрессмены предложили отправить на Украину военных советников США

Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц заявил, что на Украину следует отправить военных советников США для помощи в координации поставок оружия. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Единственный способ добиться контроля — направить некоторых советников на Украину для оказания помощи их военным с планированием и материально-техническим обеспечением", — сказал он, отметив, что советники могут быть как гражданскими, так и военными.

В свою очередь, конгрессмен Мики Шеррилл подчеркнула, что на Украине необходим сотрудник, занимающийся вопросами материально-технического обеспечения. Она считает, что советники помогут усилить присутствие в американском посольстве и "посодействуют в других областях". При этом, по словам Уолтца, в США нет желания отправлять американских военных в зону боевых действий.