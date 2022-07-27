Недовольный поляк забросал яйцами кортеж председателя правящей партии страны

Житель города Гнезно забросал сырыми яйцами кортеж председателя правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, сообщает издание dziennik.pl.

Поляки бросают яйца в колонну автомобилей Ярослава Качиньского. Видео © Twitter / @InfosRussie

По данным газеты, в минувшие выходные Качиньский ездил в Великопольское воеводство, где посетил города Корник и Гнезно. Жители Корника "поприветствовали" главу "Права и справедливости" баннерами с ненормативной лексикой, а уже в Гнезно машину политика забросали яйцами. Причиной поступка недовольного поляка стали увеличившиеся выплаты по кредитам.

Издание уточняет, что бунтаря задержали за хулиганство и выписали штраф в размере 100 злотых. Однако полицейские посчитали наказание недостаточным, поэтому за создание "угрозы безопасности дорожного движения" мужчине грозит штраф в размере от 1500 до 5000 злотых.