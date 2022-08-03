Российские инженеры разработали лёгкий высокоманёвренный беспилотник

В России заканчиваются работы по созданию многопрофильного лёгкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте радиоаппаратуры, входящем в концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"В настоящее время уже разработано несколько типов БПЛА и ведётся их опытное производство, а также подготовка к выпуску установочной партии. Разработка обладает высокой прочностью и малым весом благодаря применению современных материалов: карбона и наполненных полимеров", — пояснили в компании.

Беспилотник сможет развивать скорость выше остальных серийных аппаратов данного класса — 120 км/ч. Он имеет улучшенную манёвренность при низкой себестоимости, а также может использоваться при сильных ветрах и отрицательных температурах, добавили в "Алмаз-Антее".