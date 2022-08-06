Женщин с этими именами предадут собственные дети
Родителем года стать не так уж и просто. Сколько любви, внимания и финансовых трат требует любимое чадо. Но даже любовь не гарантирует, что ребёнок, став взрослым, не отвернётся и не предаст вас.
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Как бы прискорбно ни было, но дети предают родителей чаще, чем хотелось бы. И сильнее всего от этого страдает мать. Кого-то в детстве недолюбили, кого-то избаловали опекой, потакая каждому капризу. Карма такова, что матерей со следующими именами в большей степени ждёт опасность быть преданными собственными же детьми.
Имя Альбина
Велика вероятность, что ребёнок как-то захочет отомстить матери по имени Альбина. Фото © Shutterstock
Несмотря на то что это женское имя переводится как "чистая" и "светлая", характер у Альбины непростой и далеко не мягкий. Да, матерью-тиранкой женщину назвать нельзя, впрочем, как и родителем года тоже. Альбина зачастую бывает слишком сильно погружена в фантазии о будущих карьерных достижениях, ради которых готова работать день и ночь. Из-за этого со временем начинает проводить с чадом всё меньше времени или же вовсе исключает его из приоритетов жизни. Велика вероятность, что ребёнок, повзрослев, захочет отомстить за себя и предаст мать в самый неожиданный для Альбины момент.
Василина
За испорченное детство ребёнок Василины затаит на мать обиду. Фото © Shutterstock
Носительница этого редкого, красивого имени наделена обычно такими чертами, как повышенная требовательность и строгость. Из ребёнка Василина захочет воспитать "эталон" и "образец для подражания". Методы для достижения цели мать с этим именем выбирает не всегда слишком строгие, но на чаде стремление родительницы сделать из него кого-то до невозможности идеального, конечно, отразится. Скорее всего, ребёнок Василины затаит на мать обиду, поэтому долгие годы будет ждать подходящего момента и ударит предательством, когда будет больнее всего.
Женское имя Ангелина
Инакомыслие детей Ангелина воспримет как личное предательство и оборвёт связи. Фото © Shutterstock
Обладательница женского имени Ангелина тоже попадает в зону риска оказаться преданной любимым ребёнком или даже не одним. Карма у матери с данным именем достаточно печальная: в будущем может произойти раскол семьи, который отделит Ангелину от детей. Их выбор окажется для женщины неприемлемым, но переубедить чад будет невозможно. Геля такое инакомыслие детей воспримет как личное предательство. И простить Ангелина никогда за такое не сможет, потому что не в её характере водиться с теми, кто отрекается от семьи.
Имя Нелли
Искренняя любовь Нелли к ребёнку и желание сделать его самым счастливым могут сыграть злую шутку. Фото © Shutterstock
История Нелли научит тому, что потакать каждому капризу ребёнка — затея не слишком хорошая. Избалованный наследник в будущем с лёгкостью предаст родную мать, посчитав, что Нелли нарочно изменила к нему отношение. Искренняя любовь женщины к чаду и желание сделать его самым счастливым могут сыграть с носительницей этого имени злую шутку. Вряд ли такое предательство близкого человека не окажет сильного эффекта. Нелли может замкнуться в себе и потерять веру во всех людей, переживая оставшееся в ней горе до конца жизни.