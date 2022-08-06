Женщин с этими именами предадут собственные дети

Как бы прискорбно ни было, но дети предают родителей чаще, чем хотелось бы. И сильнее всего от этого страдает мать. Кого-то в детстве недолюбили, кого-то избаловали опекой, потакая каждому капризу. Карма такова, что матерей со следующими именами в большей степени ждёт опасность быть преданными собственными же детьми.

Имя Альбина

Велика вероятность, что ребёнок как-то захочет отомстить матери по имени Альбина. Фото © Shutterstock

Несмотря на то что это женское имя переводится как "чистая" и "светлая", характер у Альбины непростой и далеко не мягкий. Да, матерью-тиранкой женщину назвать нельзя, впрочем, как и родителем года тоже. Альбина зачастую бывает слишком сильно погружена в фантазии о будущих карьерных достижениях, ради которых готова работать день и ночь. Из-за этого со временем начинает проводить с чадом всё меньше времени или же вовсе исключает его из приоритетов жизни. Велика вероятность, что ребёнок, повзрослев, захочет отомстить за себя и предаст мать в самый неожиданный для Альбины момент.

Василина

За испорченное детство ребёнок Василины затаит на мать обиду. Фото © Shutterstock

Носительница этого редкого, красивого имени наделена обычно такими чертами, как повышенная требовательность и строгость. Из ребёнка Василина захочет воспитать "эталон" и "образец для подражания". Методы для достижения цели мать с этим именем выбирает не всегда слишком строгие, но на чаде стремление родительницы сделать из него кого-то до невозможности идеального, конечно, отразится. Скорее всего, ребёнок Василины затаит на мать обиду, поэтому долгие годы будет ждать подходящего момента и ударит предательством, когда будет больнее всего.

Женское имя Ангелина

Инакомыслие детей Ангелина воспримет как личное предательство и оборвёт связи. Фото © Shutterstock

Обладательница женского имени Ангелина тоже попадает в зону риска оказаться преданной любимым ребёнком или даже не одним. Карма у матери с данным именем достаточно печальная: в будущем может произойти раскол семьи, который отделит Ангелину от детей. Их выбор окажется для женщины неприемлемым, но переубедить чад будет невозможно. Геля такое инакомыслие детей воспримет как личное предательство. И простить Ангелина никогда за такое не сможет, потому что не в её характере водиться с теми, кто отрекается от семьи.

Имя Нелли

Искренняя любовь Нелли к ребёнку и желание сделать его самым счастливым могут сыграть злую шутку. Фото © Shutterstock