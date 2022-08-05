Почему София Ротару так молодо выглядит и какие операции делала, чтобы изменить облик

Народную артистку СССР Софию Ротару называют вечно молодой. 7 августа София Михайловна отметит 75-летие, а на вид ей не больше 40, ну, может, 50. Почему Ротару не стареет? Этим вопросом много лет задаются поклонники. Ответ был интересен и журналистам, которые разузнали все детали у коллеги звезды.

Не секрет, что колдовать над внешностью Ротару начала ещё в прошлом веке. Причём артистке крупно повезло: хирурга мечты она нашла сразу. "София Михайловна оперировалась за границей, имя специалиста держала в секрете, хотя многие мечтали попасть к нему на операционный стол", — поделилась коллега Ротару.

Что интересно, все пластические операции Ротару сделала до 70 лет, лицо подтягивала дважды: после 40 и после 60. До сорока лет успела сделать блефаропластику, избавившись от синяков, морщин, мешков и грыж вокруг глаз. Сейчас, на пенсии, артистка держит кожу в тонусе при помощи инъекций и многочисленных процедур. По два раза в год Ротару ездит в европейские клиники для оздоровления, прохождения обследований и лечения, пишет kp.ru.

Как София Ротару выглядит сейчас и какой была в молодости. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

Какие процедуры делает Ротару? Как считает врач-дерматолог, косметолог, специалист по инъекционным методикам Диана Магомедова, певица регулярно проходит курс биоревитализации, а ещё неоднократно подтягивала лицо нитями, филлерами и ботоксом.

На мой взгляд, немного не хватает объёма в губах — я посоветовала бы поработать с этой зоной. Но это дело вкуса. В случае Софии Михайловны понимаю, что манипуляции должны были не только сохранить молодость, но и натуральность Диана Магомедова врач-дерматолог, косметолог

Магомедова подчеркнула, что Ротару повезло с генетикой: большой плюс в борьбе за молодость лица — мышечный тип старения.