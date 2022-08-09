Как изменилась провинциалка Татьяна Брухунова, удачно выйдя замуж за Евгения Петросяна

Четыре года назад, в августе 2018-го, на всю страну гремела история с разводом юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Заслуженная артистка России подала заявление о разделе совместно нажитого имущества. Евгений Ваганович сначала назвал происходящее недоразумением и сообщил, что ему ничего не известно об имущественных претензиях жены. Однако вскоре стало ясно, что народного артиста РСФСР в браке со Степаненко давно ничего не держит, ведь Петросян завёл роман на стороне. И не с кем-нибудь, а со своей правой рукой Татьяной Брухуновой, приехавшей покорять Москву из Тулы.

В 2019-м появилась информация, что Петросян женился на Брухуновой, с которой встречался, как выяснилось, аж с 2013-го. Влюблённых не смутила разница в возрасте в больше чем 43 года, а на мнение общественности парочке было наплевать. Что с того, что Евгений Ваганович годится Татьяне если не в дедушки, в отцы уж точно? В 2020-м в Дубае на свет появился плод любви — сын Ваган.

До переезда в столицу и знакомства с Петросяном Брухунова была классической серой мышкой, но замужество сильно изменило её. Теперь Татьяна хвастается стильными образами, модными вещичками, а ещё любит отвечать на вопросы подписчиков, порой очень каверзные. Конечно, жизнь — сплошное удовольствие, когда рядом Волшебник, — так тулячка ласково называет пожилого супруга.

Как Татьяна Брухунова выглядела до брака с Евгением Петросяном и как выглядит сейчас. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / tatyana.bruhunova, @ Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

"Гармония с собой — это самое главное в жизни. В моём понимании счастливого существования", — пишет Брухунова. За последние годы девушка и впрямь стала выглядеть куда гармоничнее: избавилась от очков училки, не стесняется носить цвет. А ещё спокойно реагирует на нападки хейтеров.

Татьяна Брухунова стала раскрепощённее с того момента, как были рассекречены её отношения с Евгением Петросяном. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / tatyana.bruhunova, @ Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

"Я никогда не обращалась к помощи стилистов. В моём случае стиль — это проявление внутреннего наполнения. В этом смысле я счастливый человек, не зависящий от чужого мнения", — признаётся молодая жена Петросяна.

Татьяна Брухунова без стеснения позирует в слитном купальнике — ноги оголила, проблемные места прикрыла. Удобно! Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / tatyana.bruhunova, @ Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

Брухунова считает себя счастливым человеком. "Когда в мою жизнь пришёл сын, я поняла, что абсолютно счастлива!" По сути, для счастья много не надо — был бы ребёнок да муж обеспеченный, готовый исполнить все твои прихоти. Кстати, Татьяна уже закинула удочку: отвечая на вопрос о вишлисте на осень, показала твидовую сумочку от Chanel. Надеемся, что Петросян мониторит публикации в блоге супруги.

Татьяна Брухунова после замужества почти перестала носить очки, но всё же иногда появляется на публике в оправе. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / tatyana.bruhunova, @ Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

А вообще, бюджет в звёздной семье общий. Так что, если Петросян не подарит, Брухунова купит обновку сама. "Смысл семьи в том и заключается, что у нас всё общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой".