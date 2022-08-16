Одежда, которой гордились в советские времена, но сегодня никто не захочет в это наряжаться

Все мы знаем, что с модой в СССР всё было достаточно плачевно. Хотя некоторые фешен-лайфхаки того времени актуальны и сейчас. Но это скорее исключение из правил. Вспоминаем предметы гардероба советских людей, которыми те гордились и носили всякий раз, как представлялся случай. Ни одна советская модница не могла обойтись без этих вещиц. Но нашим современникам при взгляде на эти вещи хочется лишь покачать головой и брезгливо поморщить нос. Такое молодёжь носить точно не станет.

Бюстгальтер из СССР

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Атрибут, без которого не может обойтись ни одна девушка, — комплект красивого нижнего белья. Но это сегодня у нас есть широкий выбор любых форм, расцветок и размеров данного элемента гардероба. А вот во времена СССР модницам, как и обычным женщинам, выбирать было особо не из чего. Бельё выпускали совсем несексуальное: панталоны двух цветов да бюстгальтер. С лифчиками советским красавицам не везло, ведь модель была, будто всех мели под одну гребёнку. Но те дамы, у кого они были, безумно гордились собой.

Советский купальник

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Простор для фантазии советских мужчин и минимум красивого загара для женщин. Если вы думаете, что купальники в СССР были такими же, как и сегодня, — красивый слитный или раздельные верх и низ, яркого цвета и с удобными бретелями, — спешим вас разочаровать. Это уродство было больше похоже на комбинезон, нежели на нормальный костюм для плавания. Таким образом в СССР боролись с "западным развратом", поэтому, если хотя бы такой купальник был, уже радость.

Осенний плащ

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Какие ассоциации у вас появляются при словосочетании "осенний плащ"? Наверное, в голове всплывает образ красивого тренча светло-бежевого оттенка. А теперь давайте вспомним, что говорим мы про моду времён СССР. Никакого стиля и красоты — только практичность. Осенью советские люди, в основном женщины, носили бесформенные плащи, сшитые из водоотталкивающей ткани. А подкладкой выступал материал, напоминающий искусственный шёлк. Однако и таким предметом гардероба безумно гордились! Ну и ладно, что всего одной формы, ведь всегда можно было сшить пояс и добавить немного элегантности.

Рейтузы

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Те самые колючие, утеплённые колготки! Прародители современного термобелья. Вот только во времена СССР такой предмет гардероба был на вес золота, его чуть ли не по наследству передавали. Уверены, большинство из вас сейчас вспомнили детство, когда взрослые зимой заставляли надевать эти старые, но такие тёплые рейтузы, и на ногах ощущался зуд от колючей шерсти.

Болоньевые куртки

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Помните строки поэта Владимира Высоцкого: "Мои друзья хоть не в болонии, зато не тащат из семьи". В определённый момент, где-то с 70-х до 80-х, стали очень популярными куртки из болоньевой ткани. Считались в СССР шиком, особенно те, что были привезены из ГДР, и выпускались в двух вариантах: ветровки и утеплённые. Сегодня ни цвет, ни фасон таких советских курток модников не привлекает. А вот дедушки с гордостью носят "болоньи" осенью и зимой.

Шапка-ушанка

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Натуральная шапка из меха могла в СССР стоить целое состояние, поэтому обзавестись таким головным убором хотели многие. И пусть выглядела она по-уродски и совсем не стильно, зато согревала в морозы. Кстати, необязательно, чтобы шапка была именно с ушками, — фасоны были разные. Но в целом форму такого мехового изделия симпатичной не назовёшь.

Женские брюки

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