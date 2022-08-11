Как дочка Урганта покоряет США не талантом, а откровенными фото, за которые стыдно не только папе

Приёмная дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе давно известна пристрастием к смелым фотосессиям, за которые стыдно не только звёздному отцу, но и вообще всем, кто видит эти горячие кадры. Через неделю, 18 августа, Эрике исполнится 22 года, последние несколько лет из которых она живёт в США с девизом "Делай, что заблагорассудится, ведь люди будут объективировать и осуждать тебя, что бы ты ни сотворил".

Это лето выдалось жарким в Европе, а в Нью-Йорке его таковым сделала как раз Кикнадзе. 21-летняя Эрика в последние дни выложила столько откровенных кадров, что если бы лайки в соцсетях были конечны, они бы давно позаканчивались у пользователей. На снимках блогерша приняла манящие позы, представ в возбуждающих нарядах на суд подписчиков. Кстати, волосы Эрика перекрасила в завлекающий красный. Подписи к фото соответствуют образу падчерицы Урганта.

Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе опубликовала провокационные кадры. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / e_ttg

"На коленях для тебя"

Приёмная дочь Ивана Урганта Эрика — девушка раскрепощённая. В кадре красотка то и дело появляется в провокационных нарядах. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / e_ttg

"Так что ты собираешься сделать для меня?"

Эрика любит позировать и знает все свои выгодные стороны. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / e_ttg

"Сделай по-моему, пожалуйста"

Эрику не смущает, что на неё подписаны звёздный отчим и ещё 128 тысяч человек: девушка выкладывает снимки, которые бередят души мужчин. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / e_ttg