Как дочка Урганта покоряет США не талантом, а откровенными фото, за которые стыдно не только папе
Приёмная дочь Ивана Урганта Эрика Куталия (Кикнадзе). Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / e_ttg
Приёмная дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе давно известна пристрастием к смелым фотосессиям, за которые стыдно не только звёздному отцу, но и вообще всем, кто видит эти горячие кадры. Через неделю, 18 августа, Эрике исполнится 22 года, последние несколько лет из которых она живёт в США с девизом "Делай, что заблагорассудится, ведь люди будут объективировать и осуждать тебя, что бы ты ни сотворил".
Это лето выдалось жарким в Европе, а в Нью-Йорке его таковым сделала как раз Кикнадзе. 21-летняя Эрика в последние дни выложила столько откровенных кадров, что если бы лайки в соцсетях были конечны, они бы давно позаканчивались у пользователей. На снимках блогерша приняла манящие позы, представ в возбуждающих нарядах на суд подписчиков. Кстати, волосы Эрика перекрасила в завлекающий красный. Подписи к фото соответствуют образу падчерицы Урганта.
Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе опубликовала провокационные кадры. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / e_ttg
"На коленях для тебя"
Приёмная дочь Ивана Урганта Эрика — девушка раскрепощённая. В кадре красотка то и дело появляется в провокационных нарядах. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / e_ttg
"Так что ты собираешься сделать для меня?"
Эрика любит позировать и знает все свои выгодные стороны. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / e_ttg
"Сделай по-моему, пожалуйста"
Эрику не смущает, что на неё подписаны звёздный отчим и ещё 128 тысяч человек: девушка выкладывает снимки, которые бередят души мужчин. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / e_ttg
Комментаторы только и успевают, что писать хвалебные речи: "Самая особенная!", "Мечта", "Нереальная", "О да, детка", "Королева!", "Я на тебе помешан".
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