Найденный в Щербинке "обезглавленный ребёнок" оказался манекеном
Московская полиция опровергла сообщения об обнаружении обезглавленного тела ребёнка в подмосковном городе Щербинке, которое нашёл местный житель. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
"Ребёнком" оказался манекен. Однако у него действительно отсутствовала голова. Сейчас правоохранители пытаются найти заявителя.
Напомним, днём в четверг московские полицейские и экстренные службы организовали проверку сообщений об обезглавленном теле ребёнка в Щербинке в районе речки Лисенка. Примерное местоположение также указал некий мужчина.
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