НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 15:33

Найденный в Щербинке "обезглавленный ребёнок" оказался манекеном

Московская полиция опровергла сообщения об обнаружении обезглавленного тела ребёнка в подмосковном городе Щербинке, которое нашёл местный житель. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

"Ребёнком" оказался манекен. Однако у него действительно отсутствовала голова. Сейчас правоохранители пытаются найти заявителя.

В детском саду в Новосибирске пятилетняя девочка разбилась насмерть, упав с самоката

В детском саду в Новосибирске пятилетняя девочка разбилась насмерть, упав с самоката

Напомним, днём в четверг московские полицейские и экстренные службы организовали проверку сообщений об обезглавленном теле ребёнка в Щербинке в районе речки Лисенка. Примерное местоположение также указал некий мужчина.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров