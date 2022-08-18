Найденный в Щербинке "обезглавленный ребёнок" оказался манекеном

Московская полиция опровергла сообщения об обнаружении обезглавленного тела ребёнка в подмосковном городе Щербинке, которое нашёл местный житель. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

"Ребёнком" оказался манекен. Однако у него действительно отсутствовала голова. Сейчас правоохранители пытаются найти заявителя.