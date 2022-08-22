Большая охота на "стелс": Зачем Россия на самом деле перебросила Миг-31 с гиперзвуком в Калининград МиГ-31 до сих пор побаиваются на Западе. Российский истребитель быстрее и мощнее своих зарубежных аналогов и может поразить практически любую воздушную и наземную цель с безопасного расстояния. 21 августа, 21:40 Слева направо: Самолёт МиГ-31 ВКС России, многоцелевой истребитель F-22. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Военные туры в Калининград

18 августа стало известно, что три самолёта МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" были перебазированы на аэродром Чкаловск в Калининградской области в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания. Как сообщили в Минобороны России, дежурство истребителей-перехватчиков будет вестись круглосуточно.

— В ходе полёта отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота, — отметили в ведомстве.

За три недели до этого стало известно, что в Польшу было переброшено звено американских истребителей F-22 Raptor. По данным газеты Минобороны США Stars and Stripes, шесть "стелсов" были переброшены на 32-ю тактическую авиабазу Ласк (Польша).

— Операции, которые проводят F-22, носят мирный и оборонительный характер, но все пилоты знают, что ставки высоки, когда дело доходит до противостояния с Россией. Таким образом, у F-22 будет ключевая и даже опасная задача, — отметил ветеран армии США Брент М. Иствуд.

Истребители F-22. Фото © Shutterstock

Дьявол кроется в деталях, и уже в этой достаточно общей формулировке видно, что словосочетание "мирный и оборонительный" носит формальный характер.

Самый быстрый самолёт в мире и самый первый "стелс"

МиГ-31 (по классификации НАТО — Foxhound) — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. По словам экспертов журнала Military Watch, это тяжёлый боевой реактивный самолёт, предназначенный для ведения боевых действий в воздухе. Его масса составляет примерно 41 тонну (в зависимости от боевой и топливной нагрузки). Это примерно на 10 тонн больше, чем у F-22, который считается самым тяжёлым западным истребителем.

Поступивший на вооружение в 1981 году МиГ-31 стал первым в мире самолётом такого типа, способным к длительному полёту на сверхзвуковой скорости. Максимальная скорость МиГ-31 — до трёх чисел Маха (свыше трёх тысяч км/час). МиГ-31 оснащён ракетами Р-77 и Р-37 с активным радиолокационным наведением с дальностью поражения до 110 и 400 км соответственно. Р-37 несёт боевую часть массой в 61 кг, а возможности стрельбы усиливаются благодаря РЛС "Заслон-М" (по классификации НАТО — Flash Dance), способной обнаруживать большие и средние самолёты на расстоянии свыше 400 км.

Истребители-перехватчики МиГ-31. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

"Раптор" — самолёт другого типа. Это стелс-истребитель для решения специальных задач. Первый в мире и один из самых массовых истребителей пятого поколения. Предназначался для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов военной инфраструктуры от воздушных ударов, а также для разведывательных целей в любое время суток. Максимальная скорость F-22 — 2,25 числа Маха (2410 км/ч). Способен нести во внутренних грузовых отсеках по четыре ракеты AIM-120A/B AMRAAM, плюс в боковых отсеках хранится по одной ракете AIM-9M Sidewinder. На машину можно также нацепить ещё пару ракет снаружи, но это скажется на малозаметности. То есть главная изюминка "стелса" — "первый обнаружил — первый поразил" — в случае увеличения боевой части ликвидируется.

В свою очередь, МиГ-31 выигрывает в плане универсальности. У него мощнее РЛС, он быстрее, а боевая часть внушительнее. Если говорить о гиперзвуковых ракетах "Кинжал", которыми оснастили МиГ-31, это явно не тот самолёт, с которым хотелось бы встретиться в воздухе. Однако, как отмечают специалисты, везде есть свои нюансы.

Чужой против Хищника

Между аэродромом Ласк, куда доставлены "Рапторы", и аэродромом Чкаловск, куда недавно прибыли на дежурство МиГ-31, всего 500 с небольшим километров. Каждая из машин призвана выполнять свои задачи, и при определённых обстоятельствах они могут оказаться в ситуации боевого противостояния за считаные минуты. Возникает закономерный вопрос: кто победит в случае воздушного боя? По мнению экспертов, вопрос неоднозначный и дискуссионный.

Здесь много факторов, влияющих на исход боя, поэтому это очень вероятностная тема. У каждого преимущества есть и недостатки, и в этом состоит фишка. Очень многое зависит от ситуации, в которой самолёты столкнутся, как это будет выглядеть. У МиГ-31 превосходство в дальности применения оружия, если говорить о МиГ-31БМ, у которого дальность боя ракеты Р-37 — 380 км. Использование РЛС "Заслон" обеспечит обнаружение "Раптора" на соответствующем расстоянии. РЛС "Раптора" работает в режиме скрытого обнаружения воздушных целей с шумоподобными сигналами, и обнаружить такие сигналы очень сложно, в некоторых случаях просто невозможно. Поэтому "Раптор" имеет возможность подойти на дистанцию пуска своего ракетного оружия Константин Сивков Военный эксперт

При этом, по словам эксперта Константина Сивкова, ракеты "Раптора" тоже нуждаются в подсветке, и на конечном участке обычно включается активная боеголовка, что снижает малозаметность машины. В таком случае бортовые РЛС МиГа обнаружат ракету "Раптора" и просто уведут её в сторону. Однако и тут не всё так однозначно.

У "Раптора" ведь тоже есть возможность средствами РЛС увести в сторону нашу ракету. Поэтому, скажем так, для экипажа МиГ-31 центральной задачей будет получить целеуказание по "Раптору". Выдача целеуказания может быть осуществлена внешними источниками, в первую очередь самолётами радиолокационного дозора. У американцев это АВАКС (Airborne Warning and Control System. — Прим. Лайфа). Тут всё будет зависеть от того, как организована система боевого обеспечения, то есть система выдачи разведки и целеуказаний. Если система разведки будет равноценной и нам удастся своевременно обнаружить "Раптор", то МиГ уничтожит "Раптор" Константин Сивков Военный эксперт

По мнению Сивкова, в том случае, если система выдачи разведки и целеуказаний развёрнута не будет, исход воздушного боя будет зависеть от того, какой самолёт с какого ракурса подойдёт.

Если "Раптор" будет идти в боковую проекцию на МиГ, то у него будет преимущество. Если МиГ будет идти в боковую проекцию на "Раптор", то наш сможет обнаружить его раньше, потому что в боковой проекции у "стелса" площадь рассеивания значительно больше, его проще обнаружить Константин Сивков Военный эксперт

Почему Россия перебросила МиГ-31, а не Су-57

Интересен комментарий официального представителя Госдепа США Неда Прайса по поводу переброски российских МиГов в Калининград.

— Я видел объявление Российской Федерации о перебазировании их сил. Они, конечно же, представили это как вопрос обороны и сдерживания. Это, конечно же, нонсенс: перед Россией не стоит угроза со стороны НАТО, — сделал вид, что удивился, Нед Прайс.

Однако то, что США объяснили переброску F-22 Raptor трёхнедельной давности "необходимостью сдерживания России на восточном фланге альянса", звучало как бы в порядке вещей. Даже в таких мелочах видна политика двойных стандартов альянса: НАТО якобы России не угрожает, зато Россию "необходимо сдерживать".

При этом под сдерживанием можно подразумевать что угодно — от шпионажа до открытой помощи Украине руками Польши. Переброска МиГ-31 в Калининград дала России возможность прогнозировать действия противника на два шага вперёд и действовать своевременно и незамедлительно. МиГ-31 с "Кинжалами" ещё не выходили на перехват целей, но, вероятно, скоро могут начать это делать. Эффективность МиГов доказана десятилетиями, а об убойности "Кинжалов" весь мир узнал в марте.

Интересно, что по прямой МиГ-31 из Калининграда до Украины — всего несколько минут лёта на максимальной скорости. Если случится так, что лётчики получат приказ на прорыв ПВО в непосредственной близости от западного форпоста России, истребители смогут и перехватить "Рапторы" над Польшей, и уничтожить необходимые объекты в зоне досягаемости оружия, в том числе и на Украине.

Фото © Shutterstock Для чего на самом деле МиГ-31 перебросили в Калининград? 0 Для защиты воздушного пространства Для слежения за кораблями НАТО Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев