Переодетый в женщину киллер расстрелял жителя Ингушетии прямо в его доме

В Ингушетии переодевшийся в женскую одежду наёмный убийца совершил покушение на местного жителя. Фигура в белом никабе с закрытым лицом попала на видео, запись с камер видеонаблюдения публикует телеграм-канал SHOT.

Киллер из Ингушетии переоделся в женщину и попал на скрытую камеру ночного видения. Видео © Telegram / SHOT

Наёмник действовал в селе Плиево в Назрановском районе Республики Ингушетия. На кадрах видно, как некто в длинной накидке передвигается вдоль одной из улиц посёлка, а через некоторое время мчится в обратном направлении.

Жертвой стал 45-летний мужчина: киллер проник на его частную территорию, совершил покушение и сбежал. Как уточняет SHOT, мужчина выжил и попал в реанимацию с проникающими сквозными ранениями плеча, бедра и голени. Сейчас поисками преступника занимается полиция, ему будет предъявлено обвинение в покушении на убийство.