Десять мужчин похитили москвичку во время прогулки, изнасиловали на камеру и бросили в лесу

В Москве десять мужчин похитили женщину во время прогулки с подругой и надругались над ней в лесу. Однако этого мучителям оказалось мало — они ещё и ограбили потерпевшую, пишет "Рен-ТВ".

Всё произошло на востоке столицы, когда москвичка прогуливалась со своей подругой. К ним подошла большая компания мужчин, один из которых ударил жертву по лицу, после чего ту силой затолкали в машину, где отобрали деньги, карты, документы, ключи и два телефона. В итоге они увезли беззащитную даму в Балашиху и припарковались в лесу.

В безлюдном месте злоумышленники заставили женщину раздеться, избили её и вынудили сообщить пароли от банковских приложений. Однако этого оказалось мало — двое надругались над ней, а своё преступление сняли на телефон. Позже выяснилось, что дома у москвички хранятся деньги, и компания поехала за ними, в то время как другая осталась охранять жертву. В итоге у девушки украли ещё 252 тысячи рублей наличными и бросили её одну в лесу.

Придя в себя после произошедшего, пострадавшая вышла из леса и вызвала такси. Теперь полиция проводит проверку и выясняет личности преступников. Уже известно, что один из нападавших — брат подруги, с которой женщина гуляла.