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28 августа, 14:15

В Тульской области мужчина забил до смерти незнакомца в очереди за шаурмой

В Тульской области, в городе Узловая, 26-летний местный житель забил до смерти стоявшего около лавки с шаурмой 32-летнего мужчину, передаёт пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тульской области.

Момент непреднамеренного убийства в Тульской области, в городе Узловая. Видео © Tulapressa

По данным следствия, трагедия произошла вечером 20 августа. Во время конфликта напавший повалил незнакомца, избивая его руками и ногами. Прежде чем знакомый оттащил напавшего, последний успел нанести потерпевшему значительные повреждения. 32-летнего мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице от полученных травм.

Подозреваемый задержан. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности. Он сознался в содеянном.

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Ранее Лайф писал, что петербуржец сознался в убийстве супруги, "пропавшей" 15 лет назад. Он рассказал, что в 2007 году убил жену и закопал её тело в лесном массиве в Выборгском районе Ленинградской области. После этого петербуржец написал заявление в полицию о том, что та якобы ушла из дома и пропала без вести.

Обложка ©

Tulapressa

Анатолий Симоненко

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