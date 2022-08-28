В Тульской области мужчина забил до смерти незнакомца в очереди за шаурмой

По данным следствия, трагедия произошла вечером 20 августа. Во время конфликта напавший повалил незнакомца, избивая его руками и ногами. Прежде чем знакомый оттащил напавшего, последний успел нанести потерпевшему значительные повреждения. 32-летнего мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице от полученных травм.

Ранее Лайф писал, что петербуржец сознался в убийстве супруги, "пропавшей" 15 лет назад. Он рассказал, что в 2007 году убил жену и закопал её тело в лесном массиве в Выборгском районе Ленинградской области. После этого петербуржец написал заявление в полицию о том, что та якобы ушла из дома и пропала без вести.