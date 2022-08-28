В Тульской области мужчина забил до смерти незнакомца в очереди за шаурмой
В Тульской области, в городе Узловая, 26-летний местный житель забил до смерти стоявшего около лавки с шаурмой 32-летнего мужчину, передаёт пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тульской области.
Момент непреднамеренного убийства в Тульской области, в городе Узловая. Видео © Tulapressa
По данным следствия, трагедия произошла вечером 20 августа. Во время конфликта напавший повалил незнакомца, избивая его руками и ногами. Прежде чем знакомый оттащил напавшего, последний успел нанести потерпевшему значительные повреждения. 32-летнего мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице от полученных травм.
Подозреваемый задержан. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности. Он сознался в содеянном.
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