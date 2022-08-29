Россиянка доказала, что старость — радость, ведь на заначку от пенсии баба Инна вовсю путешествует

Сибирь, похоже, кузница пенсионерок-путешественниц. Несколько лет назад на всю страну прославилась баба Лена из Красноярска (Елена Ерхова), которая в 83 года начала ездить по миру на деньги, отложенные с пенсии. Старушка успела побывать в Таиланде, Германии и других странах и увидела бы больше, если бы не вмешалась онкология. Другая активная пенсионерка, про которую сейчас пишут в прессе, 84-летняя Инна Петрова, тоже из Красноярска. Бабушка уже больше 15 лет живёт в пансионате "Ветеран", при этом умудряется вовсю путешествовать. Инна Николаевна бывала в Китае, Таиланде, во Вьетнаме, на Кипре, в Чехии, ОАЭ, Болгарии.

В детстве Петрова и мечтать не могла о райских островах, встречах со слонами и крокодилами. Маленькая Инна жила в хибарке под горой, удобств, естественно, не было. В 1941-м отец ушёл на фронт, а Инна с матерью и младшей сестрой Светой делали всё, лишь бы выжить. После войны легче не стало, быт был очень скромный. В школьные годы у девочки появился кумир — учительница Анастасия Никифоровна. Инна пошла по её стопам — поступила на биолого-географический факультет, пишет kp.ru. Именно в институтские годы Петрова впервые увидела мир — поехала в Китай, где за 12 дней побывала в Пекине, Шанхае, Тяньцзине и Шэньяне. После той поездки она использовала любую возможность посмотреть города родной страны и зарубежья.

Инна Петрова в путешествии. Фото © krskstate.ru / Александр Черных

Петрова, пока работала, успела пожить на Камчатке, в Казахстане, Таджикистане, объездила с турпоездками весь Союз, в советские времена побывала в Югославии, на Кипре. Не забыла про свою страсть, даже когда вышла на пенсию. Решила: чем сидеть в четырёх стенах, будет по мере возможностей изучать города и страны. За проживание в пансионате Инна Николаевна платит 14 700 рублей ежемесячно, а оставшуюся часть пенсии — 12 700 рублей — откладывает.

84-летняя Инна Николаевна Петрова путешествует по России и миру на заначку от пенсии. Фото © krskstate.ru / Александр Черных

С 2007-го Петрова успела побывать в Чехии, Болгарии, Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Таиланде и, конечно же, посмотреть Россию. Из самых запоминающихся впечатлений — как оседлала крокодила и сфотографировалась на нём верхом, а ещё как кормила маленькими бананами слона прямо с рук.

"У меня много друзей в разных местах. Когда останавливаешься у них, а не в отеле, экономия огромная. Мне помогают всегда. Попутчики где сумку подадут, где поддержат. И мне не страшно. Хотя, если бы нашлась компаньонка, было бы отлично! А деньги? Что их жалеть! Жить надо СЕЙЧАС"