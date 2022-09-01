Проверка на прочность: 10 секретных стратегий, как мужчина испытывает любимую в начале отношений

Из-за распространённого мнения, будто женщинам от мужчин нужны в первую очередь деньги и секс, кавалеры всё чаще устраивают проверку на прочность приглянувшимся избранницам. Есть у представителей сильного пола несколько стратегий для выявления отрицательных сторон девушки. Дорогие дамы, рассказываем, как именно мужчина проверяет вас в начале романтических отношений.

1. Устроит проверку на меркантильность

Один из самых простых способов, как мужчина может проверить понравившуюся женщину на меркантильность. На первых свиданиях кавалер будет полностью оплачивать совместные счета. Но потом, может, во время или до очередной встречи обмолвится, что на данный момент денег у него нет. Таким способом избранник и на реакцию дамы посмотрит, и её меркантильную сторону узнает, а бонусом ещё и на щедрость проверит.

2. Расскажет про бывших партнёрш

Достаточно скользкая тема, в которой можно и о себе рассказать, и будущую половинку проверить. Мужчину интересует здесь отношение женщины к теме прошлого, насколько она открыта и готова обсуждать подобное, злится ли, ревнует к предыдущим партнёршам или ей всё равно.

3. Мужчина сам спросит о том, как закончились предыдущие отношения дамы

На этом этапе потенциальному партнёру не столько интересны прошлые отношения девушки, сколько причины их завершения. Были ли в романах до него разные конфликты или измены, кто становился инициатором расставания и как в целом девушка отзывается о бывшем бойфренде.

4. Специально намекнёт, что общается с другими девушками

В качестве проверки мужчина специально намекнёт, что общается с другими девушками. Фото © Shutterstock

Это не совсем хвастовство мужчины, мол, у него много знакомых красавиц и сам пользуется популярностью у противоположного пола. Если потенциальный партнёр говорит женщине об этом открыто, это означает проверку на ревность. С помощью такого испытания парень узнает, как поведёт себя избранница и её мнение на тему дружбы мужчин и женщин.

5. Мужчина может проверить умение отстаивать личные границы

На свидании мужчина внезапно грубо пошутил про спутницу? Или он опоздал, но заранее об этом не предупредил? Нарочно стоит слишком близко или лезет в чужую тарелку? Таким способом потенциальную вторую половинку мужчина может проверять на умение отстаивать границы. И насколько далеко он может зайти, прежде чем женщина обратит на это внимание или что-то скажет в ответ.

6. Может на время пропасть, чтобы убедиться в заинтересованности партнёрши

Не только девушки любят использовать такой приёмчик, но и мужчины тоже. В самый бурный момент общения с дамой парень может просто пропасть. Сначала перестанет проявлять инициативу, например, не напишет первым, затем не ответит на телефонные звонки. Таким способом мужчине интересно проверить, а заинтересована ли женщина в общении с ним, станет ли пытаться связаться первой и что скажет в целом на такое его поведение.

7. Испытает внимательность девушки

Мужчина в определённый момент захочет проверить женщину на внимательность. Фото © Shutterstock

Ведя разговор, собеседники, кто рассматривает друг друга в качестве потенциальных партнёров, раскрывают достаточно много личной информации про себя. И одной из хитрых мужских проверок может стать внезапный тест на внимательность. Партнёр попросит напомнить ему о чём-то или прямо спросит. Так и узнает, насколько внимательно девушка его слушала всё это время.

8. Мужчина специально сделает что-то импульсивно

Некоторым мужчинам очень важно, чтобы их ненаглядная была лёгкой на подъём. Поэтому, предлагая прямо на середине спектакля отправиться в парк аттракционов, кавалер оценивает реакцию и умение понравившейся девушки быть спонтанной.

9. Мужчина постарается проверить женщину на хозяйственность

Если дама нравится мужчине так сильно, что в мыслях он уже представляет их совместную жизнь, тут не обойтись без испытания на хозяйственность. В разговорах всё чаще будут мелькать темы, связанные с бытом, парень может с неожиданной проверкой внезапно напроситься к женщине домой, чтобы понять, насколько та опрятно живёт и чисто ли в квартире, когда потенциальная вторая половинка никого не ждёт.

10. Нарочно изменит совместные планы, чтобы оценить реакцию