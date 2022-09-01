Два принципа от физиономиста, по которым парочки находят друг друга
Как между людьми возникает пресловутая химия, о которой поют в песнях и рассказывают в книгах? В большинстве своём любовные отношения делятся на два принципа — схожести и дуальности.
В зависимости от обстоятельств отношения между мужчиной и женщиной несут абсолютно разный характер. Делятся они на принципы схожести и дуальности, поделился физиономист Артём Павлов.
В отношениях, в основе которых принцип схожести, у человека появляется ощущение одинаковости с партнёром. "Не будучи кровными родственниками, они выглядят одинаковыми, их лица становятся с годами похожими. В чём феномен этой ситуации? Феномен заключается в лицевой перцепции и зеркальных нейронах", — объяснил Павлов в беседе с "Вечерней Москвой".
Кроме того, люди умеют считывать и копировать поведение окружающих, равно как и набираться от собеседников слов, не характерных для себя. Когда мы копируем эмоции друг друга, срабатывают одни и те же мимические мышцы. Они работают годами, как итог лица становятся всё больше похожими между собой.
Второй принцип — дуальности — чётко прослеживается в отношениях, завязавшихся между юными людьми, школьниками. Его ещё называют принципом взаимодополнения, когда встречаются "боксёр" и "королева".
Архетип "воина" — активный, агрессивный, который постоянно доказывает через подавление других. Второй тип — гибкая, мягкая, коммуникабельная девушка. Она управляет его агрессией, создаёт прецеденты для того, чтобы он мог реализовать свою потенциальную агрессию
Отношения / Психология
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