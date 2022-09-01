Два принципа от физиономиста, по которым парочки находят друг друга

В зависимости от обстоятельств отношения между мужчиной и женщиной несут абсолютно разный характер. Делятся они на принципы схожести и дуальности, поделился физиономист Артём Павлов.

В отношениях, в основе которых принцип схожести, у человека появляется ощущение одинаковости с партнёром. "Не будучи кровными родственниками, они выглядят одинаковыми, их лица становятся с годами похожими. В чём феномен этой ситуации? Феномен заключается в лицевой перцепции и зеркальных нейронах", — объяснил Павлов в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, люди умеют считывать и копировать поведение окружающих, равно как и набираться от собеседников слов, не характерных для себя. Когда мы копируем эмоции друг друга, срабатывают одни и те же мимические мышцы. Они работают годами, как итог лица становятся всё больше похожими между собой.

Второй принцип — дуальности — чётко прослеживается в отношениях, завязавшихся между юными людьми, школьниками. Его ещё называют принципом взаимодополнения, когда встречаются "боксёр" и "королева".