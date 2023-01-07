10 фото питомцев с такими мощными бровями, что спокойно смотреть на это невозможно
"Девочки, срочно записываемся на бровки" — фраза, которую никогда не слышали пушистые герои подборки ниже. Но, глядя на их мордочки, этого не скажешь... 10 животных, чьим бровям вы точно позавидуете!
"У моей собаки брови как у старого волшебника", — RedTowelGames.
Фото © Reddit / RedTowelGames
"Нашла этого малыша с мощной бровью в местном приюте", — Pea-and-Pen.
Фото © Reddit / Pea-and-Pen
"У моего кота вместо бровей фламинго", — ailes_grises.
Фото © Reddit / ailes_grises
"Эти брови", — bmaxme.
Фото © Reddit / bmaxme
"Знакомьтесь, это Сэм — бровастый кот", — DisDudeForReal.
Фото © Reddit / DisDudeForReal
"Смотрите, это Кора. Когда она не хочет, чтобы ты уходил, хмурит грустные бровки", — Graham_Cant_Reid.
Фото © Reddit / Graham_Cant_Reid
"У моей собаки есть брови. И всегда были", — Beard_Hero.
Фото © Reddit / Beard_Hero
"У кота моего друга ну очень густые брови", — mind-sailor.
Фото © Reddit / mind-sailor
"В полном восторге от этих бровей!" — StickLyfe.
Фото © Reddit / StickLyfe
"Итак, жена решила, что нашему корги нужны брови", — lippy1256.
Фото © Reddit / lippy1256
Животные/ домашние питомцы
Reddit / DisDudeForReal, RedTowelGames