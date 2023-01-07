"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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7 января, 07:00

10 фото питомцев с такими мощными бровями, что спокойно смотреть на это невозможно

"Девочки, срочно записываемся на бровки" — фраза, которую никогда не слышали пушистые герои подборки ниже. Но, глядя на их мордочки, этого не скажешь... 10 животных, чьим бровям вы точно позавидуете!

"У моей собаки брови как у старого волшебника", — RedTowelGames.

Фото © Reddit / RedTowelGames

Фото © Reddit / RedTowelGames

"Нашла этого малыша с мощной бровью в местном приюте", — Pea-and-Pen.

Фото © Reddit / Pea-and-Pen

Фото © Reddit / Pea-and-Pen

"У моего кота вместо бровей фламинго", — ailes_grises.

Фото © Reddit / ailes_grises

Фото © Reddit / ailes_grises

"Эти брови", — bmaxme.

Фото © Reddit / bmaxme

Фото © Reddit / bmaxme

"Знакомьтесь, это Сэм бровастый кот", — DisDudeForReal.

Фото © Reddit / DisDudeForReal

Фото © Reddit / DisDudeForReal

"Смотрите, это Кора. Когда она не хочет, чтобы ты уходил, хмурит грустные бровки", — Graham_Cant_Reid.

Фото © Reddit / Graham_Cant_Reid

Фото © Reddit / Graham_Cant_Reid

"У моей собаки есть брови. И всегда были", — Beard_Hero.

Фото © Reddit / Beard_Hero

Фото © Reddit / Beard_Hero

"У кота моего друга ну очень густые брови", — mind-sailor.

Фото © Reddit / mind-sailor

Фото © Reddit / mind-sailor

"В полном восторге от этих бровей!" StickLyfe.

Фото © Reddit / StickLyfe

Фото © Reddit / StickLyfe

"Итак, жена решила, что нашему корги нужны брови", — lippy1256.

Фото © Reddit / lippy1256

Фото © Reddit / lippy1256

10 усатых питомцев, глядя на которых невозможно не расплыться в улыбке

10 усатых питомцев, глядя на которых невозможно не расплыться в улыбке

Обложка ©

Reddit / DisDudeForReal, RedTowelGames

Сергей Трофимов

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