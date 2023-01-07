10 фото питомцев с такими мощными бровями, что спокойно смотреть на это невозможно

"У моей собаки брови как у старого волшебника", — RedTowelGames.

Фото © Reddit / RedTowelGames

"Нашла этого малыша с мощной бровью в местном приюте", — Pea-and-Pen.

Фото © Reddit / Pea-and-Pen

"У моего кота вместо бровей фламинго", — ailes_grises.

Фото © Reddit / ailes_grises

Фото © Reddit / bmaxme

"Знакомьтесь, это Сэм — бровастый кот", — DisDudeForReal.

Фото © Reddit / DisDudeForReal

"Смотрите, это Кора. Когда она не хочет, чтобы ты уходил, хмурит грустные бровки", — Graham_Cant_Reid.

Фото © Reddit / Graham_Cant_Reid

"У моей собаки есть брови. И всегда были", — Beard_Hero.

Фото © Reddit / Beard_Hero

"У кота моего друга ну очень густые брови", — mind-sailor.

Фото © Reddit / mind-sailor

"В полном восторге от этих бровей!" — StickLyfe.

Фото © Reddit / StickLyfe

"Итак, жена решила, что нашему корги нужны брови", — lippy1256.