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4 сентября, 07:30

10 уморительных кадров, доказывающих, что массаж нужен всем нам, и питомцам тоже

Ну кто не любит массаж! Причём, оказалось, эта фраза применима не только к людям, но и к самым разным животным. Собрали десять смешных кадров, которые это доказывают.

"Дюк наслаждается расслабляющим массажем ушей", — TeisTom.

Гиф © Reddit / TeisTom

"Теперь я больше не нужна коту?.." aww.

Гиф © Reddit / aww

"Когда массаж ну слишком расслабляющий", — ulirathex.

Гиф © Reddit / ulirathex

"Проснулся, и первое, что я увидел, как дети делают нашей собаке "массаж". Она довольна", — Dwingp.

Гиф © Reddit / Dwingp

"Сонная овечка и её личный массажист", — lunovanilla.

Гиф © Reddit / lunovanilla

"Массаж по расписанию!" aww.

Гиф © Reddit / aww

"А вы когда-нибудь засыпали во время массажа?" pkpkay.

Гиф © Reddit / pkpkay

"Вот это расслабон!" likadob.

Гиф © Reddit / likadob

"Когда делаешь своему динозаврику массаж. Очень хороший мальчик", — thegoldcase.

Гиф © Reddit / thegoldcase

"Когда, наконец, сделали хороший массаж головы", — ab8071919.

Фото © Reddit / ab8071919

Фото © Reddit / ab8071919

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

Обложка ©

Reddit / ab8071919

Сергей Трофимов

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