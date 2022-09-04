10 уморительных кадров, доказывающих, что массаж нужен всем нам, и питомцам тоже

Ну кто не любит массаж! Причём, оказалось, эта фраза применима не только к людям, но и к самым разным животным. Собрали десять смешных кадров, которые это доказывают.