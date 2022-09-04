10 уморительных кадров, доказывающих, что массаж нужен всем нам, и питомцам тоже
Ну кто не любит массаж! Причём, оказалось, эта фраза применима не только к людям, но и к самым разным животным. Собрали десять смешных кадров, которые это доказывают.
"Дюк наслаждается расслабляющим массажем ушей", — TeisTom.
Гиф © Reddit / TeisTom
"Теперь я больше не нужна коту?.." — aww.
"Когда массаж ну слишком расслабляющий", — ulirathex.
Гиф © Reddit / ulirathex
"Проснулся, и первое, что я увидел, как дети делают нашей собаке "массаж". Она довольна", — Dwingp.
Гиф © Reddit / Dwingp
"Сонная овечка и её личный массажист", — lunovanilla.
Гиф © Reddit / lunovanilla
"Массаж по расписанию!" — aww.
"А вы когда-нибудь засыпали во время массажа?" — pkpkay.
Гиф © Reddit / pkpkay
"Вот это расслабон!" — likadob.
Гиф © Reddit / likadob
"Когда делаешь своему динозаврику массаж. Очень хороший мальчик", — thegoldcase.
Гиф © Reddit / thegoldcase
"Когда, наконец, сделали хороший массаж головы", — ab8071919.
Фото © Reddit / ab8071919
Животные/ домашние питомцы
Reddit / ab8071919