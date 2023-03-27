"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
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27 марта, 08:30

10 фото питомцев, которые больше похожи на произведения искусства, и с этим никто не поспорит

Питомцы — сами по себе произведения искусства. Но герои этой подборки вывели всё на новый уровень. Глядишь на пушистиков и кажется, что их написали маслом на холсте ещё пять веков назад.

"Сотворение кота", — Tsaesi.

Фото © Reddit / Tsaesi

Фото © Reddit / Tsaesi

"Генри сохнет после прогулки", — somewherewilder.

Фото © Reddit / somewherewilder

Фото © Reddit / somewherewilder

"Собаки стоят за грязной стеклянной дверью. Выглядит словно какая-то старая картина", — shitscroll.

Фото © Reddit / shitscroll

Фото © Reddit / shitscroll

"Типичный портрет эпохи Возрождения, только на нём мой пёс", — lallisond.

Фото © Reddit / lallisond

Фото © Reddit / lallisond

"Встречайте Эмбер, королеву Ренессанса", — sribowsky.

Фото © Reddit / sribowsky

Фото © Reddit / sribowsky

"Явление кота народу", — Trumpologist.

Фото © Reddit / Trumpologist

Фото © Reddit / Trumpologist

"Грехопадение белок", XVI век, Европа", — Motorchampion.

Фото © Reddit / Motorchampion

Фото © Reddit / Motorchampion

"Кошечка с жемчужной серёжкой", — _NotElonMusk.

Фото © Reddit / _NotElonMusk

Фото © Reddit / _NotElonMusk

"Выглядит как воскресная служба для котиков", — Kubrick_Fan.

Фото © Reddit / Kubrick_Fan

Фото © Reddit / Kubrick_Fan

"Семейка бродяг теперь живёт с нами", — caipirina.

Фото © Reddit / caipirina

Фото © Reddit / caipirina

10 уморительных кадров, доказывающих, что массаж нужен всем нам, и питомцам тоже

10 уморительных кадров, доказывающих, что массаж нужен всем нам, и питомцам тоже

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Reddit / lallisond, _NotElonMusk

Сергей Трофимов
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