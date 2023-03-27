10 фото питомцев, которые больше похожи на произведения искусства, и с этим никто не поспорит
Питомцы — сами по себе произведения искусства. Но герои этой подборки вывели всё на новый уровень. Глядишь на пушистиков и кажется, что их написали маслом на холсте ещё пять веков назад.
"Сотворение кота", — Tsaesi.
Фото © Reddit / Tsaesi
"Генри сохнет после прогулки", — somewherewilder.
Фото © Reddit / somewherewilder
"Собаки стоят за грязной стеклянной дверью. Выглядит словно какая-то старая картина", — shitscroll.
Фото © Reddit / shitscroll
"Типичный портрет эпохи Возрождения, только на нём мой пёс", — lallisond.
Фото © Reddit / lallisond
"Встречайте Эмбер, королеву Ренессанса", — sribowsky.
Фото © Reddit / sribowsky
"Явление кота народу", — Trumpologist.
Фото © Reddit / Trumpologist
"Грехопадение белок", XVI век, Европа", — Motorchampion.
Фото © Reddit / Motorchampion
"Кошечка с жемчужной серёжкой", — _NotElonMusk.
Фото © Reddit / _NotElonMusk
"Выглядит как воскресная служба для котиков", — Kubrick_Fan.
Фото © Reddit / Kubrick_Fan
"Семейка бродяг теперь живёт с нами", — caipirina.
Фото © Reddit / caipirina
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