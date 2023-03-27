10 фото питомцев, которые больше похожи на произведения искусства, и с этим никто не поспорит

Питомцы — сами по себе произведения искусства. Но герои этой подборки вывели всё на новый уровень. Глядишь на пушистиков и кажется, что их написали маслом на холсте ещё пять веков назад.