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4 октября, 11:30

10 людей, которые уже устали от вечного внимания на улицах, ведь выглядят они как звёзды

Этих "счастливчиков" не отличишь от голливудских звёзд, но радоваться они не спешат. Внимания столько, что отдохнуть можно только дома. Смотрите сами!

"Такой маленький, а уже Вин Дизель", — facelessindividual.

Фото © Reddit / facelessindividual

Фото © Reddit / facelessindividual

"Канье, ты ли это?" cpurr3.

Фото © Reddit / cpurr3

Фото © Reddit / cpurr3

"Это НЕ Уилл Смит... Да, поверить сложно", — WalmartCelebrities.

Фото © Reddit / WalmartCelebrities

Фото © Reddit / WalmartCelebrities

"Донна Трамп", — Spookyturds.

Фото © Reddit / Spookyturds

Фото © Reddit / Spookyturds

"Алюминиевый человек", — Phailthy.

Фото © Reddit / Phailthy

Фото © Reddit / Phailthy

"Батя моего друга — азиатский Дэнни Де Вито", — KyronX.

Фото © Reddit / KyronX

Фото © Reddit / KyronX

"Следующая остановка — "Мир Юрского периода", — Halliday_2000.

Фото © Reddit / Halliday_2000

Фото © Reddit / Halliday_2000

"Моя дочь похожа на Эда Ширана...", — gene100001.

Фото © Reddit / gene100001, Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / teddysphotos

Фото © Reddit / gene100001, Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / teddysphotos

"АвтоБрюс Уиллис", — LostAmiga.

Фото © Reddit / LostAmiga

Фото © Reddit / LostAmiga

"Мой папа с восковой фигурой Джимми Фэллона!" kdblol.

Фото © Reddit / kdblol

Фото © Reddit / kdblol

10 фото антиквариата, который хорошенько почистили — и теперь он выглядит словно музейный экспонат

10 фото антиквариата, который хорошенько почистили — и теперь он выглядит словно музейный экспонат

Обложка ©

Reddit / WalmartCelebrities, LostAmiga

Сергей Трофимов

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