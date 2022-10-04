10 людей, которые уже устали от вечного внимания на улицах, ведь выглядят они как звёзды
Этих "счастливчиков" не отличишь от голливудских звёзд, но радоваться они не спешат. Внимания столько, что отдохнуть можно только дома. Смотрите сами!
"Такой маленький, а уже Вин Дизель", — facelessindividual.
Фото © Reddit / facelessindividual
"Канье, ты ли это?" — cpurr3.
Фото © Reddit / cpurr3
"Это НЕ Уилл Смит... Да, поверить сложно", — WalmartCelebrities.
Фото © Reddit / WalmartCelebrities
"Донна Трамп", — Spookyturds.
Фото © Reddit / Spookyturds
"Алюминиевый человек", — Phailthy.
Фото © Reddit / Phailthy
"Батя моего друга — азиатский Дэнни Де Вито", — KyronX.
Фото © Reddit / KyronX
"Следующая остановка — "Мир Юрского периода", — Halliday_2000.
Фото © Reddit / Halliday_2000
"Моя дочь похожа на Эда Ширана...", — gene100001.
Фото © Reddit / gene100001, Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / teddysphotos
"АвтоБрюс Уиллис", — LostAmiga.
Фото © Reddit / LostAmiga
"Мой папа с восковой фигурой Джимми Фэллона!" — kdblol.
Фото © Reddit / kdblol
Reddit / WalmartCelebrities, LostAmiga