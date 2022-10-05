В Подмосковье зубастая любовница едва не лишила бывшего силовика самого дорогого
Бывший силовик из Подмосковья попал в больницу после орального секса
Любовная драма с весьма травматичным исходом развернулась на днях в Подмосковье. Как сообщает МК, в одну из местных больниц был доставлен 36-летний экс-сотрудник силовых структур с укушенной раной полового члена. Оказалось, случайные увечья ему нанесла возлюбленная.
Во время пикантного процесса партнёрша случайно укусила мужчину за его достоинство. Дикая боль вынудила его обратиться к медикам. Но есть и хорошие новости: травма не повлияла на физиологические функции. Однако некоторое время пострадавшему придётся находиться под медицинским наблюдением.
Напомним, что пару лет назад жительница Казахстана кастрировала любовника скальпелем из-за ревности. По данным следствия, женщина связала мужчину шарфами под предлогом интимной связи, после чего произвела ампутацию яичек.