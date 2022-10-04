Некрофил из Подмосковья выкопал тело женщины на кладбище для любовных утех

В Подмосковье задержали некрофила, который выкопал на кладбище труп для любовных утех. Сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительный автомобиль на трассе в Орехово-Зуевском городском округе. Как сообщает РИА "Новости", при проверке багажника было обнаружено тело женщины, а также кукла и лопата.

Силовикам водитель заявил, что никого не убивал, а выкопал тело покойной на кладбище. По его словам, сделал он это по совету, полученному в Сети, чтобы заняться с трупом сексом. В итоге 29-летнего некрофила задержали на месте.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Вину задержанный признал.