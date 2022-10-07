Инстинкт самоуничтожения: Кто стоит за призывом Зеленского нанести превентивные удары по России Для чего Зеленский призвал НАТО нанести по России превентивный ядерный удар и как реагирует мир на оглашение планов Вашингтона через украинскую марионетку. 7 октября, 13:02 Обложка © Shutterstock

Больше всего российское общество после призыва к Западу главы Украины нанести по России превентивный ядерный удар интересует прогноз развития ситуации, кто дал Зеленскому выступить с таким обращением и какие планы у США? Зеленский обратился к НАТО якобы для того, чтобы не допустить применения ядерного оружия со стороны Москвы.

— Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят... Пересмотреть использование своего давления. Вот что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования, — заявил Зеленский.

Похоже, что слов президента Украины испугались даже в команде Зеленского. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров поспешил объяснить, что слова шефа якобы относятся к периоду до начала СВО.

— Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции, — сказал Никифоров.

Реакция России

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Заявление о превентивном ударе по России означает призыв к началу мировой войны, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Он призвал мир обратить внимание на слова главы Украины, особенно США, Великобританию и ЕС.

Запад разжигает ядерную войну, неуравновешенный Зеленский превратился в монстра, его руками могут уничтожить планету. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова украинского президента являются подтверждением необходимости проведения СВО. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, противоречивые заявления Киева по ядерной тематике согласованы с Западом.

Реакция Запада на превентивный ядерный удар от Зеленского

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Практически сразу после слов Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России глава Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава хотела бы участвовать в совместной программе по ядерному оружию с США.

О беспрецедентном уровне напряжённости в отношениях России и Запада говорит то, что командование Вооружённых сил США повысило уровень боеготовности в Европе до DEFCON-2. До этого такой уровень тревоги объявляли лишь ровно 60 лет назад, в 1962 году, — в момент Карибского кризиса и в 1991-м во время операции "Буря в пустыне" на территории Ирака.

Политолог-американист Малек Дудаков обращает внимание на попытку Белого дома пролоббировать в Конгрессе выделение 100 миллиардов долларов на обновление стратегического вооружения США, используя истерику вокруг ядерной войны. Так, по его словам, в попытке усилить панику были закуплены противорадиационные препараты на общую сумму 290 миллионов долларов. Правда, траты назвали плановыми — не относящимися к украинскому кризису.

— Пентагон хочет суммарно потратить на это триллион долларов в следующие 10 лет. И отказаться от ранее имевшихся планов списать основную часть межконтинентальных баллистических ракет, на обслуживание которых уходит очень много денег, — говорит Дудаков.

Кабмин ФРГ на вопрос о высказываниях Зеленского про "превентивный удар" в лице канцлера Олафа Шольца отреагировал словами, что он против таких действий и вообще использования ядерного оружия.

Американский журнал The Federalist накануне призыва Зеленского посчитал, что даже без нынешнего конфликта членство Украины в НАТО обошлось бы США крайне дорого. Согласно расчётам Центра стратегических и международных исследований, сделанным ещё до начала российской спецоперации, первоначальные затраты на включение Киева в альянс составили бы до 27 миллиардов долларов плюс ежегодные расходы американских налогоплательщиков — 11 миллиардов. По мнению издания, американский зонтик безопасности над Украиной — это "ядерный кошмар для США".

Версии — для чего высказана угроза

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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович напоминает про утечку информации о подготовке странами НАТО ядерной провокации на юге Украины. Речь шла о нанесении удара либо тактическим боеприпасом либо с использованием ядерной бомбы для того, чтобы потом обвинить в этом Россию и создать новый виток кризиса, а также мотивировать этим поддержку Украины. Возможно, что заявление Зеленского связано с тем, что о поддержке этих планов узнали, и в НАТО теперь колеблются, стоит ли проводить эту провокацию. Не исключено, что именно поэтому Зеленский торопит своих хозяев.

— Это попытка усилить давление Запада на Россию. В своём контрнаступлении ВСУ несут непропорционально большие потери, и Зеленский ищет любые способы вовлечь западных спонсоров глубже в этот конфликт. Если украинцы не желают сражаться за его режим, пусть это делают поляки, а лучше — американские ракетные войска. Кроме того, это свидетельствует о глубокой потере связи Зеленского и с реальностью, и с собственным народом. Для укрепления личных амбиций он готов на что угодно, вплоть до попыток развязать ядерную войну, — считает Мендкович.

Есть версия, что слова Зеленского — это напоминание о себе и попытка остаться в своём кресле. Экс-разведчик Скотт Риттер считает, что Зеленский — "авантюрист, который использует все возможности, чтобы испортить представления о Российских вооружённых силах и о россиянах". По словам военного, глава Украины уже потратил все свои военные ресурсы для защиты и в скором времени он это поймёт. "Это крик о помощи Зеленского, которого никто не замечает и Запад на него не ответит. Зеленский не влияет на доктрину США о ядерном оружии, он не указывает США, как им обращаться с их ядерным оружием", — заявил Риттер.

Своими действиями Зеленский в роли вестника глобального Армагеддона должен был обеспечить массовый психоз европейцев, полагают эксперты. Заявление главы Украины о необходимости первыми нанести Москве ядерный удар укладывается в логику повестки. Вспомним события последних дней. После проведения референдумов и включения четырёх регионов Украины в состав России, в РФ началась мобилизация. Со стороны Запада последовал подрыв российского трубопровода, затем — весьма двусмысленное заявление о непричастности американских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной, которое в России восприняли как предупреждение о новых терактах.

Вероятно, Запад пытается перехватить повестку путём ядерного шантажа на уровне Киева. Инициатива Зеленского может соответствовать планам США передать Киеву ядерный боезаряд или нанести удар по Черноморскому флоту.

Фото © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket Что стоит за призывом Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России? 0 Зеленский нервничает и боится своей замены США оглашают планы и "снимают" реакцию России Вашингтон пугает Евросоюз и союзников Москвы Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева