Слив Зеленского : Что означает антиукраинская кампания в США на фоне подрыва Крымского моста Политолог Дмитрий Родионов — о том, как на Западе отнеслись к подрыву Крымского моста Украиной и почему в американских СМИ становится модно высказывать негатив по поводу руководства Незалежной. 9 октября, 21:40 Пожар на одном из участков Крымского моста. Обложка © Getty Images / Vera Katkova / Anadolu Agency

Западные СМИ обвиняют в теракте Киев

Американские СМИ не спешат опровергать причастность Киева к подрыву Крымского моста. Одна из ведущих американских газет — New York Times — назвала организаторами взрыва украинские спецслужбы. "Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства обсуждать взрыв, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", — пишет издание.

При этом официальные лица США пока отмалчиваются. В Пентагоне, к примеру, заявили, что они видели сообщение о взрыве, однако им нечего сказать. Правда, представитель ведомства всё же косвенно подтвердил ответственность Киева, сказав, что "украинские силы сражаются и сами решают, как, когда и где им это делать". При этом очевидна причастность НАТО к теракту. Всё говорит о том, что для подготовки и совершения подрыва использовалось спутниковое наведение — только так можно было добиться поминутной синхронизации движения грузовика с железнодорожным составом. Без участия спутников Северного альянса этого добиться невозможно.

Это уже не первый случай, когда американские СМИ закладывают Украину. Буквально несколько дней назад всё та же New York Times написала о том, что именно украинские спецслужбы причастны к убийству Дарьи Дугиной, подтвердив тем самым официальную версию российского следствия.

Весьма сомнительно, что оба этих теракта украинские спецслужбы организовали самостоятельно — без помощи США. Или уж, во всяком случае, по собственной инициативе — без приказа из Вашингтона и без его ведома. Впрочем, источник NYT в американской разведке утверждает, что убийство Дугиной не было согласовано с кураторами режима Зеленского из США. Зато оно было совершено с прямой санкции самого Зеленского. Кроме того, как считают в Вашингтоне, украинские спецслужбы хотели убить также и отца Дарьи — Александра Дугина.

Антиукраинская кампания в западных СМИ

Интересно, что антиукраинская информационная кампания началась в Америке ещё раньше. Тут можно вспомнить скандал с занесением в базу данных украинского сайта "Миротворец" легендарного британского музыканта, одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Сам Уотерс считает, что попал туда из-за того, что открыто поддерживал Россию, назвал сайт "расстрельным списком" и заявил, что опасается теперь за свою жизнь. Эта новость, безусловно, отрицательно отразилась на имидже Украины в американском обществе. Одно дело, когда преследуют маленьких девочек из Донбасса, и совсем другое, когда покушаются на известного англичанина!

Ещё одним громким событием в американской, да и мировой информационной повестке стали заявления американского предпринимателя Илона Маска, который предложил собственный план урегулирования украинского кризиса, подразумевающий необходимость для Киева смириться с потерей территорий.

Реакция Украины оказалась предсказуемой (с использованием непечатной лексики), её долго смаковали в СМИ. И, конечно, подвергли резкой критике. Так, за излишне резкую реакцию раскритиковала Киев обозреватель The American Thinker Моника Шоуолтер, обвинив его в неблагодарности. "Единственное, чего он (Зеленский) добивался, — это выставить Маска российским агентом, если тот не поддержит полномасштабную войну с Россией любой ценой", — написала она, предположив, что такое поведение вызвано регулярными финансовыми траншами со стороны Белого дома киевскому режиму.

— Какой ещё из этого напрашивается вывод, кроме как что Зеленский и его жалкие помощники недостойны своих постов? Эта самоуверенность и убеждённость, что США и глупые гринго заплатят за весь банкет, наверняка им ещё аукнется. И когда наступит осознание, снова придётся бежать за помощью к Илону Маску, — резюмировала Шоуолтер.

И это был далеко не последний сигнал Зеленскому в американских СМИ. США должны как можно быстрее изменить свою стратегию на Украине, заявил аналитик Джош Хаммер The Epoch Times.

— Изначально было понятно, что Украина является глубоко коррумпированной страной. Но, несмотря на это, Вашингтон всё равно оказывает поддержку Киеву. Если американский истеблишмент продолжит настаивать на своём, то он рискует разозлить свой народ. Последний всё больше недоволен происходящим как в самих США, так и за их пределами, — утверждает Хаммер в The Epoch Times.

По его мнению, стороны подошли к той точке, когда национальные интересы США в отношении Украины не совпадают с позицией Владимира Зеленского, поскольку последний заинтересован в продолжении эскалации и этот подход опасен для Соединённых Штатов. Ещё одной претензией к Зеленскому со стороны американцев стало его требование принять Украину в НАТО по ускоренной процедуре, сделанное в качестве ответа на присоединение четырёх бывших украинских областей к России.

Так автор The American Conservative Брэдли Девлин считает, что, если Запад уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО, эта зима может превратиться из холодной в ядерную. По словам Девлина, даже если заявка Украины на вступление в НАТО носит символический характер, Зеленскому должно быть ещё больше стыдно за то, что он приближает мир к ядерной войне. По его мнению, заявление Зеленского о вступлении в НАТО, подлинное или притворное, демонстрирует пренебрежение к последствиям.

Когда американских журналистов "затошнило" от Зеленского

Похоже, заявка Зеленского на вступление в НАТО — это действительно его инициатива, с Вашингтоном не согласованная и Вашингтону не понравившаяся, поскольку она его ставит в неудобное положение.

Как утверждает Арнольд Шёльцель в статье для издания Junge Welt, заявление Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО взбесило США. Автор также подверг критике призывы Зеленского нанести превентивные ядерные удары по России, которые также поставили США в ещё более неудобное положение, назвав их "истеричными и авантюрными".

— В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой, — пишет он. Шёльцель считает, что в отношениях между Украиной и США "явно есть трещина". По его мнению, это стало очевидно на прошлой неделе, когда Зеленский призвал к ускоренному вступлению Украины в НАТО.

— Киев сразу же получил ответ в духе "око за око". CNN и The New York Times опубликовали информацию о том, что Украина заказала убийство российского репортёра Дарьи Дугиной. Может быть, из-за непредсказуемости офиса Зеленского Запад будет помогать только поставками вооружений и не захочет напрямую воевать с Россией, — пишет Шёльцель.

То, что Запад не будет воевать с Россией, было понятно изначально. Непонятно только, на что рассчитывает Зеленский, делая свои безумные заявления. Или он просто играет свою роль? Судя по всему, в США всё больше и больше людей начинают понимать, что он переигрывает, и они реально в шаге от втягивания их страны в совершенно самоубийственную авантюру. Об этом пишут СМИ, говорят политики — от бывшего госсекретаря Генри Киссинджера до экс-президента Дональда Трампа, предостерегающие нынешние власти США от необдуманных действий, на которые их провоцирует "безумный клоун" (так Зеленского окрестили американские пользователи Twitter). Колумнист журнала Newsweek Джош Хаммер заявил, что его "тошнит" от украинского президента.

Об этом Зеленскому уже говорят прямым текстом. Только вот вопрос, понимает ли он это и может ли остановиться. Впрочем, возможно, в США уже принято решение сливать Зеленского и весь компромат на Киев, который ежедневно появляется в американских СМИ, должен подготовить для этого почву.

Фото © President.gov.ua Для чего на Западе начали антиукраинскую кампанию? 0 Зеленского готовятся слить вместе с ядерным терактом Нашлись силы, которые не хотят мировой ядерной войны Свой вариант в комментарии

Авторы Дмитрий Родионов