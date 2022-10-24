Очевидцы назвали 10 признаков того, что человек перед вами гораздо богаче, чем кажется

"Они носят футболки и джинсы, когда вокруг одни люди в классических костюмах. Мой гендир постоянно так ходит", — Anxious_Try.

"Они избегают любых разговоров о деньгах. Когда они платят за что-либо, им нравится делать это конфиденциально/тихо либо ещё до того, как кто-то об этом подумает. <...> Они просто не афишируют это", — i5uva0.

"Ещё в старших классах я занимался греблей. В моей команде был немного неуклюжий парень, которому не так просто давалось общение с другими людьми. Но он был дружелюбным, так что я был только за с ним пообщаться. В конце тренировок его всегда забирал папа в спортивных штанах, тапках и толстовке. Можете понять, почему я не поверил, когда он поделился, что его семья — одна из самых богатых в мире. Я погуглил и узнал, что их состояние оценили в 15,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ! Теперь, когда я вижу кого-то на публике, выглядящего так, будто он одет в то, в чём спал, я всегда думаю, что он мегабогат и ему уже больше не о чем беспокоиться", — shiny-spleen.

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"Они не знают цен на обычные хозяйственные штуки или еду. Они либо покупают суперделюкс-версии всего и не в курсе, сколько стоят обычные, либо уже годами не покупали сами себе ничего такого", — V0tN0w.

"Когда спрашиваешь их о доходах, они отвечают что-то типа "на жизнь хватает", не вдаваясь в подробности", — PmMeYourBewbs_.

"Когда люди думают о дорогой одежде, им на ум часто приходят "модные" бренды вроде Gucci, но действительно богатые люди обычно считают вещи этих марок по большей части безвкусными. Существуют целые роскошные бренды, которые могут быть использованы для демонстрации богатства среди представителей высшего класса, а человек обычный даже и не поймёт. Почти каждый может узнать Rolex, но тому, кто не знаком с нравами высшего класса, название Patek Philippe не скажет ни о чём", — K1NG_KR1MSON.

Часы Patek Philippe. Фото © Getty Images / Dickson Lee / South China Morning Post

"Я работаю на роскошном курорте. Мне целыми днями звонят люди, чтобы забронировать номер. Это недёшево. Я уже могу с ходу определять, кто мне звонит: люди зажиточные или молодые пары, которые еле наскребли денег на самый дешёвый номер у нас. Но время от времени обращается кто-нибудь, кто просто просит забронировать самый большой номер, не спрашивая цены. Такие точно знают, чего хотят, и стоимость для них ничего не значит: "2,5 тысячи долларов за ночь? Ну ладно, вот номер моей карты", — zamfire.

"Могут ездить в отпуск несколько раз в год и не привозить оттуда кучу дурацких сувениров", — i5uva0.

"Однажды меня пригласили на встречу с президентом компании. Её назначили на раннее утро, так что пришлось встать ни свет ни заря. Мы все были в официальной одежде и очень серьёзные — с боссом встречаемся всё-таки. А сам он появился в пижаме, с милой кружкой "Пикачу" и спросил: "Какого фига вы в костюмах так рано? Сейчас чёртово утро!" Честно говоря, это сильно помогло мне расслабиться. До сих пор работаю в этой компании, и мы даже стали с ним хорошими приятелями😊", — Unlucky-Detective-56.

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