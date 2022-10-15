Число пострадавших в ДТП под Саратовом увеличилось до 10
Число пострадавших в результате ДТП с участием микроавтобуса в районе села Маянга под Саратовом увеличилось до десяти человек, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
"На данный момент известно о десяти пострадавших. Все они в состоянии лёгкой или средней степени тяжести. Тяжёлых нет", — заявил собеседник агентства.
Четверым пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Ещё шесть человек были направлены в стационар, где их осматривают врачи. Среди пострадавших также есть трое детей, двое из которых были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и автомобилей марок Hyundai и Geely в Саратовской области пострадали восемь человек.