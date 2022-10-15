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15 октября, 12:00

Число пострадавших в ДТП под Саратовом увеличилось до 10

Число пострадавших в результате ДТП с участием микроавтобуса в районе села Маянга под Саратовом увеличилось до десяти человек, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

"На данный момент известно о десяти пострадавших. Все они в состоянии лёгкой или средней степени тяжести. Тяжёлых нет", заявил собеседник агентства.

Четверым пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Ещё шесть человек были направлены в стационар, где их осматривают врачи. Среди пострадавших также есть трое детей, двое из которых были госпитализированы.

Подросток погиб в ДТП с велосипедом, скутерами и легковушкой в Нижегородской области

Подросток погиб в ДТП с велосипедом, скутерами и легковушкой в Нижегородской области

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и автомобилей марок Hyundai и Geely в Саратовской области пострадали восемь человек.

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VK / ЧП Саратов

Артур Белкин

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