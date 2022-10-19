Кто победил в шоу "Мистер Х" и с кем теперь строит отношения лжемиллионер Игорь Саванец
Перед решающей церемонией Игорь Саванец признался одной из девушек, что никакой он не богач, но красотку это не смутило. Выбор "мистера Х", похоже, был предопределён.
На телеканале "Пятница" 18 октября показали финал наделавшего шума проекта "Мистер Х", в котором 30 девушек боролись за сердце красавчика. До конца шоу конкурсантки верили в красивую легенду о том, что Игорь Саванец — криптомиллионер. На деле же 26-летний главный герой — бывший лётчик, приехавший покорять Москву из Амурской области и устроившийся простым мойщиком. Кого лжемиллионер выбрал в невесты и что происходит в жизни Игоря после участия в программе?
Кто победил в шоу "Мистер X"?
В финал "Мистера Х" прошли София Соболевская, Алина Артыкова и Екатерина Брусникина. И лишь одной из девушек — Алине — Саванец раскрылся до решающей церемонии, признавшись, что никакой он не богач. На это 28-летняя Артыкова, стригшая рэпера Тимати, ответила популярной сейчас у женщин фразой: "С нужной девушкой мужчина может горы свернуть". В итоге именно Алина стала победительницей шоу "Мистер Х".
Алина Артыкова, которую "мистер Х" Игорь Саванец выбрал в спутницы в финале проекта телеканала "Пятница". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alina_artykovaaa
"Мистер Х" и Алина вместе или нет?
Как обычно бывает с участниками подобных телепроектов, после финала Алина и Игорь не вместе. Артыкова уже заявила, что на подобное больше не подпишется, при этом подчеркнула, что во время съёмок была собой — "без образа, без выдуманной истории, без обмана и без погони за популярностью". Красотка объяснила, почему Саванец ей не пара, и дело, конечно же, не в деньгах — мол, образ, который создали "мистеру Х" на проекте, не соответствует тому, какой он на самом деле человек.
В реальной жизни нет наушника в ухе, в которое редактор диктует, что надо сказать и что надо сделать. В реальной жизни нет съёмочной группы, которая готовит идеальные свидания. В реальной жизни есть реальная жизнь, в которой нужно адекватно оценивать свои возможности и стремиться к чему-то большему
С кем встречается "мистер Х" Игорь Саванец?
Саванец, по слухам, начал встречаться с педагогом. Таинственную незнакомку зовут Ксения, лица её "мистер Х" пока не показал. Вот что думают зрительницы об итогах шоу и самом Саванце: "Он неслабо хайпанул за эти две недели! Набрал тысячи подписчиков, ну ладно… Смотрите, вот фото его с Ксенией, с которой реально имеет отношения после проекта", "Посмотрела финал... Что могу сказать... Ну, если совсем грубо, да простят меня участницы проекта, то парень поимел девочек, которые в обычной жизни ему НИКОГДА бы и не светили.)))) И повезло ему, что с Катей до этого не дошло. Мне кажется, она его бы просто прибила, будучи не выбранной, да ещё и после раскрытия его "маленькой тайны", "Какой же он наигранно невыносимый нарцисс. Переспал со всеми девочками, до которых дотянулся. Омерзительно!".
"Мистер Х" Игорь Саванец с новой девушкой, которую, по слухам, зовут Ксения. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / i.savanec