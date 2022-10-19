Кто победил в шоу "Мистер Х" и с кем теперь строит отношения лжемиллионер Игорь Саванец

На телеканале "Пятница" 18 октября показали финал наделавшего шума проекта "Мистер Х", в котором 30 девушек боролись за сердце красавчика. До конца шоу конкурсантки верили в красивую легенду о том, что Игорь Саванец — криптомиллионер. На деле же 26-летний главный герой — бывший лётчик, приехавший покорять Москву из Амурской области и устроившийся простым мойщиком. Кого лжемиллионер выбрал в невесты и что происходит в жизни Игоря после участия в программе?

Кто победил в шоу "Мистер X"?

В финал "Мистера Х" прошли София Соболевская, Алина Артыкова и Екатерина Брусникина. И лишь одной из девушек — Алине — Саванец раскрылся до решающей церемонии, признавшись, что никакой он не богач. На это 28-летняя Артыкова, стригшая рэпера Тимати, ответила популярной сейчас у женщин фразой: "С нужной девушкой мужчина может горы свернуть". В итоге именно Алина стала победительницей шоу "Мистер Х".

Алина Артыкова, которую "мистер Х" Игорь Саванец выбрал в спутницы в финале проекта телеканала "Пятница". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alina_artykovaaa

"Мистер Х" и Алина вместе или нет?

Как обычно бывает с участниками подобных телепроектов, после финала Алина и Игорь не вместе. Артыкова уже заявила, что на подобное больше не подпишется, при этом подчеркнула, что во время съёмок была собой — "без образа, без выдуманной истории, без обмана и без погони за популярностью". Красотка объяснила, почему Саванец ей не пара, и дело, конечно же, не в деньгах — мол, образ, который создали "мистеру Х" на проекте, не соответствует тому, какой он на самом деле человек.

В реальной жизни нет наушника в ухе, в которое редактор диктует, что надо сказать и что надо сделать. В реальной жизни нет съёмочной группы, которая готовит идеальные свидания. В реальной жизни есть реальная жизнь, в которой нужно адекватно оценивать свои возможности и стремиться к чему-то большему Алина Артыкова Победительница шоу "Мистер Х"

С кем встречается "мистер Х" Игорь Саванец?

Саванец, по слухам, начал встречаться с педагогом. Таинственную незнакомку зовут Ксения, лица её "мистер Х" пока не показал. Вот что думают зрительницы об итогах шоу и самом Саванце: "Он неслабо хайпанул за эти две недели! Набрал тысячи подписчиков, ну ладно… Смотрите, вот фото его с Ксенией, с которой реально имеет отношения после проекта", "Посмотрела финал... Что могу сказать... Ну, если совсем грубо, да простят меня участницы проекта, то парень поимел девочек, которые в обычной жизни ему НИКОГДА бы и не светили.)))) И повезло ему, что с Катей до этого не дошло. Мне кажется, она его бы просто прибила, будучи не выбранной, да ещё и после раскрытия его "маленькой тайны", "Какой же он наигранно невыносимый нарцисс. Переспал со всеми девочками, до которых дотянулся. Омерзительно!".