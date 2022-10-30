10 блюд, которые нужно обязательно заказать в кафе... если хотите рискнуть здоровьем
Поход в кафе или ресторан — не только про время, проведённое с наслаждением, но и про риск отравиться или подхватить что похуже. Собрали 10 вариантов, как оградить себя от неприятных последствий.
"НЕ НАДО ПРИХОДИТЬ ПРЯМО ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ И ЗАКАЗЫВАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ТИПА СТЕЙКА!
Если ресторан закрывается в 23, а вы заходите в 22:50, скорее всего, на кухне уже всё почистили и убрали. Я понимаю, что технически они всё ещё открыты, но в большинстве случаев повара там работают по 12 часов и больше всего хотят просто убраться оттуда поскорее. Не сосчитать, сколько раз я видел, как повара просто бросали кусок мяса в микроволновку и делали из него нечто малосъедобное, чтобы не пачкать рабочее место", — Samsquanchiz.
"Когда я работал в Subway (надеюсь, это относится не ко всем ресторанам сети), генератор льда чистили примерно три раза за пять лет. Однажды мне "предоставилась честь" привести его в порядок. Внутри он весь был в плесени. С тех пор я никогда и нигде не добавляю лёд в напитки, которые заказываю", — Evil_lincoln1984.
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"Если заведение не славится супами собственного приготовления, будьте готовы, что все супы из меню либо законсервированные, либо замороженные. Явно не то, на что я хочу тратить свои кровно заработанные", — Fremenade.
"НИКОГДА не соглашайтесь на воду с лимоном в ресторанах. Её делают сами официанты, которые постоянно трогают руками всё подряд, а потом и эти лимоны. Так много вариантов занести в воду что-то, с чем бы вы не хотели столкнуться", — TheCountryRedditaria.
"Лобстеры в заведениях, которые не специализируются на морской кухне... Где, чёрт возьми, вы откопали этих лобстеров?!" — TestZero.
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"Если говорить о суши, будьте осторожны с острыми роллами. Чаще всего для них вместо свежей рыбы используют что-то, что лежит уже не первый день, ведь острый соус перебьёт любой неприятный запах и вкус. Я бы посоветовала всегда выбирать обычные роллы", — пользователь Reddit.
"Машины для мягкого мороженого чертовски сложно чистить, поэтому делают это крайне редко... Извините, если испортил аппетит..." — Hazeblazer420.
"Салат из капусты в KFC. В точке, где работал я, и на другой, где мой друг, в 80% случаев его "перемешивали" голыми руками. Одноразовые перчатки слипаются и слетают с рук, так что пользоваться ими по назначению очень сложно", — chrix111.
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"Я подрабатываю в McDonald`s. Ближе к полудню НЕ НАДО заказывать кофе. Он будет грубым и несвежим. А ещё в это время не советую брать обычные гамбургеры, чикенбургеры или чизбургеры — их готовят с запасом, так что шанс, что вам выдадут старый, очень высок", — DrTrollface.
"Заведения, в которых ты сам накладываешь еду в тарелку... Потребовалась пандемия, чтобы осознать, насколько все забивают на правила гигиены. А представьте, как все ведут себя сейчас?!
У меня на работе была куча людей, которые не видели ничего такого в том, чтобы взять ложку из блюда с морепродуктами и использовать её, чтобы наложить себе макарон с сыром или что-то такое. Я видела, как люди облизывали посуду. Видела, как люди рылись в выпечке голыми руками, чтобы выбрать себе что-то. Треш", — longdognoodle.
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