10 блюд, которые нужно обязательно заказать в кафе... если хотите рискнуть здоровьем

"НЕ НАДО ПРИХОДИТЬ ПРЯМО ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ И ЗАКАЗЫВАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ТИПА СТЕЙКА! Если ресторан закрывается в 23, а вы заходите в 22:50, скорее всего, на кухне уже всё почистили и убрали. Я понимаю, что технически они всё ещё открыты, но в большинстве случаев повара там работают по 12 часов и больше всего хотят просто убраться оттуда поскорее. Не сосчитать, сколько раз я видел, как повара просто бросали кусок мяса в микроволновку и делали из него нечто малосъедобное, чтобы не пачкать рабочее место", — Samsquanchiz.

"Когда я работал в Subway (надеюсь, это относится не ко всем ресторанам сети), генератор льда чистили примерно три раза за пять лет. Однажды мне "предоставилась честь" привести его в порядок. Внутри он весь был в плесени. С тех пор я никогда и нигде не добавляю лёд в напитки, которые заказываю", — Evil_lincoln1984.

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"Если заведение не славится супами собственного приготовления, будьте готовы, что все супы из меню либо законсервированные, либо замороженные. Явно не то, на что я хочу тратить свои кровно заработанные", — Fremenade.

"НИКОГДА не соглашайтесь на воду с лимоном в ресторанах. Её делают сами официанты, которые постоянно трогают руками всё подряд, а потом и эти лимоны. Так много вариантов занести в воду что-то, с чем бы вы не хотели столкнуться", — TheCountryRedditaria.

"Лобстеры в заведениях, которые не специализируются на морской кухне... Где, чёрт возьми, вы откопали этих лобстеров?!" — TestZero.

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"Если говорить о суши, будьте осторожны с острыми роллами. Чаще всего для них вместо свежей рыбы используют что-то, что лежит уже не первый день, ведь острый соус перебьёт любой неприятный запах и вкус. Я бы посоветовала всегда выбирать обычные роллы", — пользователь Reddit.

"Машины для мягкого мороженого чертовски сложно чистить, поэтому делают это крайне редко... Извините, если испортил аппетит..." — Hazeblazer420.

"Салат из капусты в KFC. В точке, где работал я, и на другой, где мой друг, в 80% случаев его "перемешивали" голыми руками. Одноразовые перчатки слипаются и слетают с рук, так что пользоваться ими по назначению очень сложно", — chrix111.

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"Я подрабатываю в McDonald`s. Ближе к полудню НЕ НАДО заказывать кофе. Он будет грубым и несвежим. А ещё в это время не советую брать обычные гамбургеры, чикенбургеры или чизбургеры — их готовят с запасом, так что шанс, что вам выдадут старый, очень высок", — DrTrollface.