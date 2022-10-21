Премьер-камикадзе: Чем закончились для Лиз Трасс покатушки на танке, шапка-ушанка и кто придёт после неё Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему реформы "бедной Лизы" грозят Британии долгим выходом из шока, кто готов занять кресло и пройти стресс-тест премьера-камикадзе. 20 октября, 21:40 Обложка © Getty Images / Toby Melville - Pool

Лиз Трасс сообщила об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании спустя всего 44 дня пребывания в должности, поскольку, по её словам, не справляется с обязанностями возложенного на неё мандата премьера. Это абсолютный рекорд самого недолгого управления страной. Предыдущий принадлежал однопартийцу Трасс Александру Дугласу-Хьюму, который продержался чуть меньше года (1963–1964).

Трасс уходит на волне беспрецедентного негатива в свой адрес. Соотечественники её откровенно презирали и смеялись над ней. Несколько дней назад даже запустили стрим-соревнование между Трасс и пучком салата: что произойдет раньше — уход премьера или увядание салата. Вот и после объявления об отставке она покидала трибуну под свист и улюлюканье. И это отношение оправданно.

"Такого позора премьера Британия ещё не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс", — так прокомментировала уход Трасс представитель МИД РФ Мария Захарова.

Если кто забыл, напомню, прошлой зимой Трасс, будучи ещё главой МИД, в каске и бронежилете прокатилась по полигону в Эстонии у российской границы, грозя России на камеру. Как писали многие журналисты, таким образом она косплеила Маргарет Тэтчер, которая ездила на танке в Германии.

Косплей получился просто идиотским, даже безотносительно того, что образ совершенно не соответствовал должности министра иностранных дел. Да и выглядели бронежилет и каска на Трасс как седло на корове. А во время визита в Москву она носила шапку-ушанку, которую в России носят только приехавшие иностранцы или бомжи.

Впрочем, чего ожидать от человека, который отказался признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, считая их украинскими. Простому человеку с Запада столь вопиющие незнание географии простительно. Министру, да ещё и иностранных дел, — нет.

В общем, Трасс всё время пребывания в правительстве проявляла полнейшую профнепригодность и играла роль шута — над ней смеялся весь мир. Это, в принципе, уже давно стало нормальным в западном политикуме, где в последние годы всё больше и больше экстравагантных людей, которые далеки от профессионализма.

Просто Трасс была в тени тогдашнего премьера Бориса Джонсона, не менее оригинальные выходки которого занимали всё внимание британской аудитории. Едва ли кто-то всерьёз задумывался о том, что может быть что-то хуже Джонсона. Сменщика Джонсона долго не могли выбрать — целых два месяца. Все понимали, что это будет Трасс, однако возникало ощущение, что вся Британия старается оттянуть неизбежное. И вот оно свершилось.

5 сентября были объявлены результаты голосования, в которых никто не сомневался. На следующий день Трасс была принята в замке Балморал королевой Елизаветой II, которая попросила её сформировать новое правительство. А ещё через два дня королева, царствовавшая почти 75 лет и казавшаяся едва ли не бессмертной, внезапно умирает.

Многие в этом увидели крайне дурной знак. Появились шуточки на тему того, что королева приняла страну с Черчиллем, а оставила с Лиз Трасс — то есть у ещё не начавшего работу премьера уже было реноме какого-то политического ничтожества, случайного человека во власти.

Трасс, впрочем, начала с размахом, отчаянно пытаясь копировать Маргарет Тэтчер. Её даже стали называть "Тэтчер на минималках". В реальности же она была "Джонсоном на максималках", которого британцы считали самым большим позором в истории на тот момент. При том что Борис продержался в кресле три года, как и его предшественница Тереза Мэй.

Существует версия, согласно которой консерваторы специально поставили во главе партии и страны Трасс, чтобы она сыграла роль громоотвода, стрелочницы, на которую можно будет свалить весь тот ужас, через который стране предстоит пройти зимой, после чего благополучно сменить её новым человеком, начав всё заново.

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Вполне возможно, что Трасс всерьёз поверила, что у неё всё получится. Что она станет второй Тэтчер (очевидно, она забыла, что у Тэтчер под конец был самый низкий средний уровень поддержки у населения среди всех послевоенных премьер-министров — около 40%, хотя и тут Трасс легко её переплюнула — ее одобряло лишь 18% британцев).

Она сразу пообещала спасти страну от провала в глубочайший кризис, справиться с которым едва ли сможет кто-либо вообще. План поддержки экономики, предложенный её командой, оказался неэффективным, стремительный рост инфляции и падение курса национальной валюты до минимума с 1965 года стали последним гвоздём в крышку гроба политической карьеры британского премьера. Не помогло и увольнение министра финансов, который, покидая должность, заявил, что Трасс последует за ним "через пару недель". В реальности и недели не прошло. Возможно, она сама поняла, что её готовят на роль козла отпущения, и решила уйти по-быстрому.

Консерваторы, вероятно, рассчитывали за время до Нового года найти человека, который мог бы взять бразды правления после Трасс, не ассоциируясь с её губительными реформами. А теперь любому, кто займёт это место (можно, кстати, не сомневаться, что есть человек, по которому существует общепартийный консенсус), придётся стать таким же камикадзе, как Трасс. И возможно, поставить новый антирекорд по продолжительности правления.

Просто потому, что кто бы он ни был, решить проблемы страны без радикального изменения курса просто невозможно. А на это даже раздробленный и измотанный длящейся годами политической турбулентностью британский истеблишмент пойти не готов.

Возможно, преемник Трасс будет не настолько глупым и нелепым, но жить простым британцам при нём уж точно лучше не будет. Нам, в России, кстати, тоже. Ибо любой британский премьер обречён на то, чтобы решать свои внутренние проблемы за счёт России, консолидируя свой народ перед лицом "российской угрозы", на борьбу с которой они будут выделять огромные деньги даже перед лицом полного коллапса экономики.

Впрочем, насчёт "не настолько нелепым" я, возможно, погорячился. Ведь в лучшем случае преемником Трасс может стать её бывший соперник, финансист Риши Сунак. А в худшем — министр обороны, русофоб Бен Уолесс, который ранее грозился "надрать зад" России, повторив события Крымской войны 1853–1856 годов. Но всё может окончиться ещё более нелепо. Как сообщает газета Times, Борис Джонсон намерен бороться за пост главы правительства после отставки Трасс. Происходящее выглядит как ода британской дипломатии, гниющей на остовах пиратских кораблей, что нашли свой покой на дне моря.

Фото © Getty Images / Leon Neal Кто станет следующим премьером? 0 Борис Джонсон Риши Сунак Бен Уоллес

Авторы Дмитрий Родионов